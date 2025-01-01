„Газпром“ прекратил транзит газа через Украину

По подсчетам агентства Reuters, прекращение поставок приведет к тому, что Украина потеряет около 800 млн долларов в год доходов от транзита, „Газпром“ - около 5 млрд долларов от продаж газа. В 2024 году российский концерн поставил по этому маршруту около 15 млрд кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. Хотя в ЕС декларировали, что готовы к прекращению транзита, не все страны разделяют эту позицию. В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупреждал о газовом кризисе в стране из-за остановки прокачки.