Футболиста Алиева причислили к террористам и экстремистам

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов украинского футболиста Александра Алиева, сообщается в субботу, 2 августа, на сайте ведомства. Алиев указан в части списка „Включенные“, рядом с его фамилией стоит отметка в виде „звездочки“, которой Росфинмониторинг отмечает тех, кто, по версии ведомства, причастен к „терроризму“. Люди, включенные в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, ограничены в возможности совершать банковские операции - их счета в России при наличии будут заблокированы. Алиев живет в Украине с 2015 года.