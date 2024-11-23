ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран

Как спецслужбы узнают, что у меня есть виза?

Смирнов рассказал, что ему пока неизвестно об опросах из-за туристических виз. Он объясняет это тем, что их выдают через визовые центры, к которым у силовиков меньше внимания.

По наблюдениям адвоката Евгения Смирнова, сотрудников ФСБ в основном интересуют люди, которые посетили посольства или консульства „ недружественных“ стран . Также ФСБ может опросить тех, у кого на пограничном контроле нашли визы, ВНЖ и ПМЖ стран, которые выдают такие документы россиянам только в редких случаях. „Многие страны сейчас выдают визы россиянам только в качестве исключений — политикам, правозащитникам, преследуемым в России лицам“, — уточнил адвокат.

За какие визы ФСБ может вызвать на опрос?

Евгений Смирнов говорит, что впервые узнал об опросах в отделах ФСБ из-за виз в июле 2022 года. Он считает, что таких случаев не должно быть много, потому что люди оформляют визы в посольствах или консульствах в исключительных случаях .

Когда начали опрашивать по поводу виз? Таких случаев много?

Во-вторых, спецслужбы могут заметить, что человек обратился в посольство или консульство на территории России. Около иностранных представительств дежурят сотрудники полиции, которые часто фотографируют паспорта или переписывают из них личные данные россиян.

У силовиков есть два основных способа узнать, у кого есть виза западной страны. Во-первых, пограничники могут заметить визу в паспорте при пересечении границы. Также правозащитникам известно, что этой информацией с ними могут поделиться беларусские пограничники.

Чаще всего сотрудники сразу говорят, что хотят поговорить о визе. Смирнов предупреждает, что иногда визу называют причиной для опроса, чтобы „расслабить“ человека, когда в реальности к нему может быть намного больше вопросов.

Как правило, людей вызывают на опрос не повесткой, а по телефону. Иногда оперативники могут подойти к интересующему их человеку в государственном органе (например, когда человек приходит оформить внутренний или заграничный паспорт), на работе или в университете.

Намного чаще, уточняет Смирнов, с россиянами беседуют прямо на границе , если они чем-то заинтересовали пограничников. Опросы в региональных отделениях ФСБ проводят реже. Адвокат считает, что сначала информация о визе поступает в единый центр ФСБ, а потом региональному отделу спецслужбы дают поручение поговорить с владельцем визы.

У человека, просто получившего визу в консульстве, оперативники попытаются узнать цель, время и план поездки, с кем он сотрудничает. Намного сильнее силовиков заинтересует „условная независимая журналистка“, которая писала репортажи про войну и ездила в США, говорит адвокат. В этом случае вопросов будет больше и тон разговора будет совсем другим.

Если вызвали на опрос, значит, уже есть уголовное дело?

Нет, опрос — это часть оперативно-розыскных мероприятий. У участника опроса нет статуса свидетеля или подозреваемого, как при допросе по уголовному делу.

Если у спецслужб нет реального интереса к человеку, его могут вызвать, чтобы просто „отбыть номер“, то есть выполнить приказ, объясняет адвокат.