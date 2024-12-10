ФСБ объявила о задержании 21-летнего гражданина РФ и ФРГ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила, что в Нижнем Новгороде задержан 21-летний гражданин России и Германии, которого подозревают в подготовке взрыва на железнодорожных путях. Как сообщает во вторник, 10 декабря, ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, по месту жительства задержанного обнаружены „готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также переписка с представителем украинских спецслужб“.