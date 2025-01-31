ФБК: "Роснефть" фиктивно устраивает эскортниц на работу

Особое внимание в материале ФБК уделено Альбине Ивановой, которая, как говорится в публикации, в 21 год была принята на работу в „Роснефть“ и за девять лет заработала там 33 млн рублей. Одновременно она получала зарплату в Независимой нефтегазовой компании (ННК), возглавляемой Эдуардом Худайнатовым, которого расследователи называют ближайшим другом и соратником главы „Роснефти“ Игоря Сечина . В соцсетях Иванова демонстрирует дорогие ювелирные украшения, сумки и автомобили. Расследователи насчитали у нее 25 элитных сумок Hermes на общую сумму 104 млн рублей. Согласно подсчетам ФБК, Иванова 58 раз путешествовала вместе с Сечиным на частных самолетах.

Авторы отмечают, что это „не какой-то эксцесс на местах, не какой-то ушедший в разгул Сечин, который мастерски проворачивает эти схемы в полной секретности“. Они пишут, что в состав совета директоров „Роснефти“ входят зампред правительства РФ Александр Новак и экс-министр экономического развития Максим Орешкин, которые „все прекрасно видят и понимают“, но „у них нет никаких проблем с этим“. „Потому что на самом деле всем этим управляет и контролирует эту конструкцию лично (президент РФ Владимир) Путин: и „Роснефть“, и „Газпром“, и другие госкомпании“, - уверены в ФБК.