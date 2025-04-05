Дроны атаковали единственный в РФ оптоволоконный завод

По неподтвержденным данным, ударные дроны атаковали завод по производству оптического волокна в Саранске. В результате на АО „Оптиковолоконные системы“ возник пожар, сообщают в субботу, 5 апреля, Telegram-каналы. По данным Baza, местные жители насчитали в небе 6-8 беспилотников.
Глава Мордовии Артем Здунов сообщил об атаке на одно из предприятий региона. „Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства. На территории работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет“, - написал он в Telegram, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь.
На сайте АО „Оптиковолоконные Системы“ указывается, что завод в Саранске является первым и единственным в России производителем оптического волокна. Акционерами запущенного в 2015 году предприятия являются „Роснано“, Газпромбанк и Правительство Республики Мордовия. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что саранский завод производит оптиволоконные кабели, используемые для управления беспилотников в ходе войны против Украины.
Удар по предприятию в Чапаевске
В тот же день совершена атака беспилотников на предприятие в Чапаевске Самарской области. Геращенко отметил, что пострадать мог завод „Промсинтез“, который занимается производством взрывчатых веществ для российской армии.
Издание ASTRA также пишет о предположительном ударе по „Промсинтезу“, который уже был атакован ВСУ 22 марта. По информации ASTRA, возник пожар на крыше одной из мастерских предприятия, которое является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Атака на „Промсинтез“ была также совершена в июле 2023 года.
В свою очередь губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал о произошедшей ранним утром атаке беспилотников ВСУ на промышленное предприятие в Чапаевске. „Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты МЧС занимаются тушением возгорания. Ситуация под контролем“, - утверждает он.
Минобороны РФ: сбиты 49 дронов
В Белгородской области в результате атаки беспилотника повреждена линия электропередачи в Новооскольском округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. „Только что переговорил с руководителем филиала „Россетей“. Наши энергетики максимально быстро стараются восстановить сети - они обещают это сделать до 15 часов сегодняшнего дня“, - написал он в Telegram.
Между тем, Минобороны РФ 5 апреля заявило об уничтожении прошедшей ночью 49 украинских беспилотников. „16 - над территорией Воронежской области, 14 - над территорией Белгородской области, по шесть БПЛА - над территориями Курской и Самарской областей, три БПЛА перехвачены над территорией Республики Мордовия и по одному БПЛА сбито над территориями Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областей“, - заявило российское министерство, продолжающее полномасштабную войну против Украины.