Дроны атаковали единственный в РФ оптоволоконный завод

На сайте АО „Оптиковолоконные Системы“ указывается, что завод в Саранске является первым и единственным в России производителем оптического волокна. Акционерами запущенного в 2015 году предприятия являются „Роснано“, Газпромбанк и Правительство Республики Мордовия. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что саранский завод производит оптиволоконные кабели, используемые для управления беспилотников в ходе войны против Украины.

Глава Мордовии Артем Здунов сообщил об атаке на одно из предприятий региона. „Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства. На территории работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет“, - написал он в Telegram, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь.

По неподтвержденным данным, ударные дроны атаковали завод по производству оптического волокна в Саранске. В результате на АО „Оптиковолоконные системы“ возник пожар, сообщают в субботу, 5 апреля, Telegram-каналы. По данным Baza, местные жители насчитали в небе 6-8 беспилотников.

Удар по предприятию в Чапаевске

В тот же день совершена атака беспилотников на предприятие в Чапаевске Самарской области. Геращенко отметил, что пострадать мог завод „Промсинтез“, который занимается производством взрывчатых веществ для российской армии.

Издание ASTRA также пишет о предположительном ударе по „Промсинтезу“, который уже был атакован ВСУ 22 марта. По информации ASTRA, возник пожар на крыше одной из мастерских предприятия, которое является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Атака на „Промсинтез“ была также совершена в июле 2023 года.