Беспорядки в "цыганском квартале" в Челябинской области: что известно

Вечером в среду, 23 октября, в городе Коркино Челябинской области была убита 40-летняя женщина, работавшая в такси. Как полагает следствие, у нее возник конфликт с 17-летним юношей, которого она подвозила домой. Молодой человек набросился на водительницу с ножом и не менее четырех раз ударил ее в грудь. У женщины остались двое несовершеннолетних детей — 11 и 15 лет, пишет региональное агентство новостей „Доступ“. Местное издание 74.ru приводит имя погибшей: Елена Сарафанова (Манжосова).
Вечером в четверг задержали 17-летнего подозреваемого в убийстве. Еще одного человека проверяют на причастность к преступлению. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст.105 УК РФ).
Вскоре после задержания подозреваемого на улицы Коркино вышли около 150 человек, требуя наказать виновных в убийстве таксистки. Как пишет „Комсомольская правда — Челябинск“, „огромная толпа пришла вечером к домам родственников задержанного парня“.
В нескольких домах были выбиты стекла, в воздухе стоял запах гари, пишет 74.ru в хронике событий ночи. Телеграм-канал „Осторожно, новости“ утверждает, что в Коркино поджигали и переворачивали машины, которые местные жители считали „цыганскими“.
На место выехали ОМОН, Росгвардия и „другие силовые структуры“. Въезд в Коркино со стороны поселка Тимофеевка, где, как пишет 74.ru, живут цыгане, был перекрыт. В то же время „цыгане целыми семьями начали спешно покидать Коркино“, а жители соседнего Еманжелинска рассказали „Осторожно, новости“, что в их город приехали „семьями с большим количеством детей“ спасающиеся от беспорядков люди.
Не обошлось в Коркино и без стрельбы. Двое мужчин (1986 и 1995 года рождения) были „легко ранены из дробовика, без повреждений важных органов“, сообщили „Интерфаксу“ в правоохранительных органах. Утром в пятницу задержали предполагаемого стрелка: им оказался 58-летний местный житель, как пишут СМИ — цыган. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По итогам беспорядков задержали 43 человек, сообщил изданию 74.ru источник в правоохранительных органах. На них составили протоколы о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ), после чего отпустили домой.
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать оба уголовных дела — об убийстве таксистки и о покушении на убийство двух мужчин — в центральный аппарат ведомства. В сообщении СКР впервые в официальных источниках подозреваемые называются „лицами из цыганской диаспоры“.