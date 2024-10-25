Беспорядки в "цыганском квартале" в Челябинской области: что известно

Вечером в среду, 23 октября, в городе Коркино Челябинской области была убита 40-летняя женщина, работавшая в такси. Как полагает следствие, у нее возник конфликт с 17-летним юношей, которого она подвозила домой. Молодой человек набросился на водительницу с ножом и не менее четырех раз ударил ее в грудь. У женщины остались двое несовершеннолетних детей — 11 и 15 лет, пишет региональное агентство новостей „Доступ“. Местное издание 74.ru приводит имя погибшей: Елена Сарафанова (Манжосова).