Беспилотники атаковали Московскую область

Атака началась с 7 утра по московскому времени. Как сообщило российское министерство обороны, средства ПВО сбили 34 беспилотника над территорией Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что все сбитые БПЛА направлялись к столице

Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем телеграм-канале, что в Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. Как сообщает глава региона, от осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук, сейчас она в реанимации в состоянии средней тяжести. Как уточняет телеграм-канал Baza, один дом разрушен, у второго горит крыша. Также был поврежден проезжавший мимо автомобиль.