Беспилотники атаковали Московскую область

Атака началась с 7 утра по московскому времени. Как сообщило российское министерство обороны, средства ПВО сбили 34 беспилотника над территорией Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что все сбитые БПЛА направлялись к столице
Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем телеграм-канале, что в Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. Как сообщает глава региона, от осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук, сейчас она в реанимации в состоянии средней тяжести. Как уточняет телеграм-канал Baza, один дом разрушен, у второго горит крыша. Также был поврежден проезжавший мимо автомобиль.
В местных пабликах также появилось видео пожара в селе Софьино, находящемся в нескольких километрах от Станового, по другую сторону Новорязанского шоссе. Над многоэтажным домом поднимается столб черного дыма. Позже ТАСС опубликовал видео с этого места, на котором виден горящий автомобиль во дворе дома.
Оба населенных пункта находятся в 7-8 км от аэропорта „Жуковский“ и ЛИИ (летно-исследовательского института) им. Громова.
Телеграм-канал ASTRA также сообщил о пожаре в дачном поселке Кратово, расположенном в 7 км от аэропорта „Жуковский“. Подтверждения этой информации из других источников пока нет.
После атаки беспилотников три аэропорта – „Домодедово“, „Шереметьево“ и „Жуковский“ - приостановили полеты. По данным Росавиации, 36 рейсов ушли на запасные аэродромы. После 10 утра ограничения были сняты.
В общей сложности, по данным Минобороны России, утром были сбиты 70 украинских беспилотников: 34 в Подмосковье, 14 — над Брянской областью, по семь — над Орловской и Калужской, шесть — над Курской, два — над Тульской.