Американца в России принудительно отправили в психбольницу

Экспертизы проходили в столичных психиатрических больницах им. Сербского и им. Алексеева. Адвокаты 46-летнего американца считают его госпитализацию незаконной и необоснованной, отмечает ТАСС.

„15 марта 2025 года комиссия врачей психиатров выявила у гражданина Татера Джозефа следующие психические расстройства: напряженность, импульсивность, бредовые идеи и отношения, преследования, воздействия особого значения, отсутствие критики к своему состоянию“, - цитирует ТАСС материалы следствия.

Задержанного в РФ гражданина США Джозефа Татера принудительно отправили на психиатрическое лечение. Такое решение принял суд в Москве , сообщило госагентство ТАСС в воскресенье, 6 апреля.

Татера задержали в Москве в августе 2024 года. По версии следствия, он устроил скандал при заселении в гостиницу Radisson Blu Olympiyskiy, а в отделе полиции ударил сотрудницу. Американца обвинили в применении насилия к представителю власти, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Карательная психиатрия в СССР и России

В последние годы российские оппозиционеры и правозащитники часто говорят о возвращении в РФ карательной психиатрии, как во времена СССР.