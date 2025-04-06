Американца в России принудительно отправили в психбольницу

Задержанного в РФ гражданина США Джозефа Татера принудительно отправили на психиатрическое лечение. Такое решение принял суд в Москве, сообщило госагентство ТАСС в воскресенье, 6 апреля.
Психиатры России: У американца бредовые идеи
„15 марта 2025 года комиссия врачей психиатров выявила у гражданина Татера Джозефа следующие психические расстройства: напряженность, импульсивность, бредовые идеи и отношения, преследования, воздействия особого значения, отсутствие критики к своему состоянию“, - цитирует ТАСС материалы следствия.
Экспертизы проходили в столичных психиатрических больницах им. Сербского и им. Алексеева. Адвокаты 46-летнего американца считают его госпитализацию незаконной и необоснованной, отмечает ТАСС.
Татера задержали в Москве в августе 2024 года. По версии следствия, он устроил скандал при заселении в гостиницу Radisson Blu Olympiyskiy, а в отделе полиции ударил сотрудницу. Американца обвинили в применении насилия к представителю власти, ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Карательная психиатрия в СССР и России
В последние годы российские оппозиционеры и правозащитники часто говорят о возвращении в РФ карательной психиатрии, как во времена СССР.
Например, в октябре 2023 года суд Санкт-Петербурга перевел 29-летнюю Викторию Петрову, обвиняемую в „фейках“ о российской армии, из СИЗО в психиатрический стационар. Ее освободили оттуда в августе 2024 года.