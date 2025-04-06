2025.04.06 14:19

Американца в России принудительно отправили в психбольницу

 
Deutsche Welle
Teismas
Teismas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Суд в Москве отправил на принудительное психиатрическое лечение задержанного гражданина США Джозефа Татера. В последние годы российские оппозиционеры и правозащитники говорят о возвращении в РФ карательной психиатрии.

Задержанного в РФ гражданина США Джозефа Татера принудительно отправили на психиатрическое лечение. Такое решение принял суд в Москве, сообщило госагентство ТАСС в воскресенье, 6 апреля.

Психиатры России: У американца бредовые идеи

„15 марта 2025 года комиссия врачей психиатров выявила у гражданина Татера Джозефа следующие психические расстройства: напряженность, импульсивность, бредовые идеи и отношения, преследования, воздействия особого значения, отсутствие критики к своему состоянию“, - цитирует ТАСС материалы следствия.

Экспертизы проходили в столичных психиатрических больницах им. Сербского и им. Алексеева. Адвокаты 46-летнего американца считают его госпитализацию незаконной и необоснованной, отмечает ТАСС.

Татера задержали в Москве в августе 2024 года. По версии следствия, он устроил скандал при заселении в гостиницу Radisson Blu Olympiyskiy, а в отделе полиции ударил сотрудницу. Американца обвинили в применении насилия к представителю власти, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Карательная психиатрия в СССР и России

В последние годы российские оппозиционеры и правозащитники часто говорят о возвращении в РФ карательной психиатрии, как во времена СССР.

Например, в октябре 2023 года суд Санкт-Петербурга перевел 29-летнюю Викторию Петрову, обвиняемую в „фейках“ о российской армии, из СИЗО в психиатрический стационар. Ее освободили оттуда в августе 2024 года.

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Источник
Deutsche Welle
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