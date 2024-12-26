Аэропорты Москвы и Калуги закрывали из-за атаки дронов

В Москве в четверг, 26 декабря, из-за угрозы атаки беспилотников была временно ограничена работа аэропортов „для обеспечения безопасности полетов“. По сообщению Росавиации, план „Ковер“ был задействован в Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковском, а также в Калуге. Авиарейсы временно не принимались и не отправлялись.

Прием самолетов в этих аэропортах был прекращен в 15.45 мск, но уже в 16.39 возобновлен. По сведениям Telegram-канала Mash, в Домодедово, Шереметьево и Внуково были задержаны как минимум 27 рейсов.

План „Ковер“