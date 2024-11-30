2024.11.30 17:35

Аэропорт Махачкалы возобновил работу после атаки дрона

 
Deutsche Welle
Sugrįžimas iš užsienio
Sugrįžimas iš užsienio
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

После утренней атаки беспилотника на Каспийск аэропорт Махачкалы закрывался на несколько часов.

Аэропорт Махачкалы возобновил прием и отправку рейсов после утренней атаки беспилотника на Каспийск, сообщило в субботу, 30 ноября, агентство „Интерфакс“ со ссылкой на генерального директора аэропорта Саида Рамазанова.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что „по объектам в Каспийске“ была совершена „безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата“. О повреждениях и жертвах не сообщалось. После атаки БПЛА работа аэропорта была приостановлена до 11.30 утра по местному времени.

Минобороны РФ, отчитываясь об 11 сбитых за ночь украинских БПЛА, не упоминало Дагестан. „На территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА и три - над акваторией Черного моря“, - отчитались в ведомстве.

Впервые дроны атаковали Дагестан 6 ноября. Минздрав Дагестана тогда сообщил, что в Каспийске „осколком от уничтоженного дрона была легко ранена“ 16-летняя девушка.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии