Аэропорт Махачкалы возобновил работу после атаки дрона

Аэропорт Махачкалы возобновил прием и отправку рейсов после утренней атаки беспилотника на Каспийск, сообщило в субботу, 30 ноября, агентство „Интерфакс“ со ссылкой на генерального директора аэропорта Саида Рамазанова.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что „по объектам в Каспийске“ была совершена „безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата“. О повреждениях и жертвах не сообщалось. После атаки БПЛА работа аэропорта была приостановлена до 11.30 утра по местному времени.