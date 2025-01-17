Адвокатов Навального приговорили к лишению свободы

Петушинский суд Владимирской области приговорил трех бывших адвокатов ныне покойного оппозиционера Алексея Навального - Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина - к срокам от трех с половиной до пяти с половиной лет колонии по делу об участии в „экстремистском сообществе“ (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ), сообщила „Медиазона“ в пятницу, 17 января.
Вадим Кобзев получил 5,5 лет колонии, Алексей Липцер - пять и Игорь Сергунин - три года. Процесс проходил в закрытом режиме, прения в Петушинском районном суде Владимирской области завершились 24 декабря. 10 января адвокаты выступили с последним словом.
Приговор адвокатам должны были вынести 10 января, но затем перенесли на 17 января. „Приговор по адвокатам Навального вынесут 17 января в 10:00. День возвращения Навального в Россию и его посадки. И расскажите мне, что это случайность, ага“, - отмечал в этой связи директор ФБК Иван Жданов.
Дело адвокатов Навального
Кобзева, Липцера и Сергунина задержали в Москве в октябре 2023 года - с того времени они находятся в СИЗО. По версии следствия, адвокаты Навального, „используя свой статус“, передавали письма политика из колонии его соратникам. Тем самым они „обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества“. Таким сообществом власти России еще в июне 2021 года объявили структуры Навального, в том числе основанный им Фонд борьбы с коррупцией.
По делу об участии в „экстремистском сообществе“ проходят еще два адвоката Навального - Ольга Михайлова и Александр Федулов. Они арестованы заочно, поскольку ранее покинули Россию. Все пятеро адвокатов внесены в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
Задержания журналистов
Сообщается также, что полиция города Петушки Владимирской области задержала нескольких журналистов, аккредитованных для участия в заседании суда по делу адвокатов Навального.
Журналисты был задержаны на перроне вокзала, когда они приехали в город на поезде. Репортерам сказали, что полиция собирается установить их личности. Уже в отделе МВД одному из задержанных заявили, что на него поступила „ориентировка за кражу“.
По информации „Медиазоны“, всего в отдел полиции были доставлены четыре человека: корреспондент SotaVision Михаил Лебедев, еще двое журналистов, чьи имена не сообщаются, а также один слушатель, который приехал поддержать адвокатов Навального в суде. Еще одного журналиста, задержанного у здания суда, доставляют в отдел МВД.