Адвокатов Навального приговорили к лишению свободы

Дело адвокатов Навального

Кобзева, Липцера и Сергунина задержали в Москве в октябре 2023 года - с того времени они находятся в СИЗО. По версии следствия, адвокаты Навального, „используя свой статус“, передавали письма политика из колонии его соратникам. Тем самым они „обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества“. Таким сообществом власти России еще в июне 2021 года объявили структуры Навального, в том числе основанный им Фонд борьбы с коррупцией.