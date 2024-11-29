80 тысяч погибших: что известно о потерях России в Украине после тысячи дней войны

Как рассказывал следователям сам Раиль, он не умел читать, писать и пользоваться мобильным телефоном. Он также не мог назвать дату своего рождения.

„Учился в первом классе два года, так как оставался на второй год. Родителям дали направление в спецшколу, однако они в школу учиться его не отправили. Никакой специальности он не получил, нигде не учился и не работал, жил в деревне с родителями. Когда родители умерли, стал жить один“ — сообщается в судебных документах 2014 года. Именно тогда Сиражитдинов совершил свое первое убийство, зарезав ножом собутыльника.