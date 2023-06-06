"Мне трудно дышать, но все в порядке. Так много воспоминаний на "Сан-Сиро"... Сначала он подарил мне любовь, а потом – счастье. Я благодарю свою семью за терпение. Благодарю свою вторую семью – игроков, тренера, персонал, менеджеров. Наконец, от всего сердца я хочу поблагодарить вас, болельщиков. Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами", – сказал форвард "Милана" после матча Серии А "Милан" – "Верона" (3:1).

Ибрагимович начал профессиональную карьеру в 1999 году. Помимо "Милана", он выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси".

Ибрагимович провел 122 матча за сборную Швеции и забил 62 гола – это рекорд команды.

За свою карьеру нападающий выиграл 34 трофея: 4 с "Аяксом", 2 с "Ювентусом" (эти титулы были аннулированы вследствие "кальчополи"), 5 с "Интером", 5 с "Барселоной", 3 с "Миланом", 12 с "ПСЖ", 3 с "Манчестер Юнайтед".