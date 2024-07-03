Защитник Турции и фанаты Австрии вызвали скандал на ЧЕ-2024

Гордость за турецкую идентичность

„То, как я радовался, связано с моей турецкой идентичностью. Поэтому я и показал этот жест. Я видел, что такой же жест делают и другие на стадионе. Здесь нет никакого скрытого мессиджа. Мы все - турки, я очень горжусь тем, что я турок, и в этом заключается смысл этого жеста. Я просто хотел продемонстрировать, как я рад и как я горд. Надеюсь, будут и другие возможности показать этот жест“, - сказал 26-летний турецкий защитник.