Когда коллеги по команде перевели вопрос, Мишина продолжила отвечать по-английски. "Это были последние пять секунд программы, так что все нормально", — добавила фигуристка.
team roc interview with bbc pic.twitter.com/dQ4vX1aSpC— miriam ♡ (@twistandtwizzle) February 8, 2022
Анастасия Мишина выступает в паре с Александром Галлямовым. Во время произвольной программы в командном турнире Олимпиады на последних секундах проката они упали с поддержки.
Фигуристы объяснили падение недосыпом из-за разницы во времени и ранних тренировок. Они уверили, что "замажут синяки" и в следующий раз будут сохранять концентрацию до конца программы.
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