XXXIII летние Олимпийские игры в Париже завершены

Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже состоялась на стадионе „Стад де Франс“ на севере французской столицы поздно вечером в воскресенье, 11 августа. Вопреки 30-градусной жаре, на полностью заполненных трибунах находились 71 500 зрителей, а на самой арене на церемонию собрались 9 тысяч принявших участие в ОИ-2024 спортсменов и команд поддержки из более 200 стран. Немецкий флаг несли триатлонистка Лаура Линдеман (Laura Lindemann) и каноист Макс Рендшмидт (Max Rendschmidt) - олимпийские чемпионы Парижа. „На нас смотрит весь мир. Мы просто в восторге“, - сказал Рендшмидт в комментарии ZDF.