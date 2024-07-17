ВИДЕО. Топ-10 самых красивых голов ЕВРО-2024, гол Ямаля - лучший

В десятку лучших попали по 2 представителя Испании, Турции и Англии и по одному - от Швейцариии, Нидерландов, Румынии и Италии.

Второе место занял англичанин Джуд Беллингем благодаря своему удару через себя в 1/8 финала против Словакии. Третьим стал гол швейцарца Джердана Шакири в ворота Шотландии во втором туре группового этапа.

Ямаль поразил ворота французов красивым дальним ударом под крестовину. Этот гол помог Испании сравнять счет (1:1), а вскоре команда вышла вперед (2:1) и довела матч до победы. Испанец стал самым молодым автором забитого мяча в финальной стадии ЕВРО в возрасте 16 лет и 362 дней.

Технические наблюдатели УЕФА работали на каждом матче в Германии. Они анализировали происходящее с тренерской точки зрения и выбирали лучшего игрока в каждой игре. По завершении финальной стадии технические наблюдатели собрались, чтобы определить команду турнира, лучшего игрока, лучшего молодого игрока и лучшие голы.

- Самый молодой автор гола на ЕВРО: 16 лет и 362 дня (Испания - Франция 2:1, 09.07.2024)

- Самый молодой игрок на ЕВРО: 16 лет и 338 дней (Испания - Хорватия 3:0, 15.06.2024)

Ямаль громко заявил о себе на ЕВРО-2024, показав яркий футбол и установив несколько рекордов, сообщает пресс-служба УЕФ А.

Ламину Ямалю исполнилось всего 17 лет и один день, когда он помог Испании победить Англию в финале ЕВРО. В итоге он был признан Лучшим молодым игроком турнира.

- Самый молодой игрок в полуфинале крупного турнира: 16 лет и 362 дня (Испания - Франция 2:1, 09.07.2024)

- Самый молодой игрок в финале крупного турнира: 17 лет и 1 день (Испания - Англия 2:1, 14.07.2024)

- Самый молодой автор гола в Европейской квалификации: 16 лет и 57 дней (Грузия - Испания 1:7, 08.09.2023)

Ямаль - второй самый молодой игрок, принявший участие в матче Лиги чемпионов УЕФА. Вингер дебютировал за „Барселону“ в престижнейшем еврокубке в возрасте 16 лет и 68 дней.

Рекорды Ямаля в финале ЕВРО-2024

На ЕВРО-2024 Ямаль сыграл в семи матчах. Он вышел в „основе“ на все игры, кроме матча третьего тура против Албании. Ямаль забил в Германии один мяч и сделал четыре голевые передачи.