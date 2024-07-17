2024.07.17 11:33

ВИДЕО. Топ-10 самых красивых голов ЕВРО-2024, гол Ямаля - лучший

 
rus.DELFI.lv
Евро 2024
Евро 2024
ФОТО: Thanassis Stavrakis | Scanpix

Технические наблюдатели УЕФА составили топ-10 голов на ЕВРО-2024. Лучшим признан гол испанского вингера Ламина Ямаля в ворота сборной Франции в полуфинале.

Ямаль поразил ворота французов красивым дальним ударом под крестовину. Этот гол помог Испании сравнять счет (1:1), а вскоре команда вышла вперед (2:1) и довела матч до победы. Испанец стал самым молодым автором забитого мяча в финальной стадии ЕВРО в возрасте 16 лет и 362 дней.

Второе место занял англичанин Джуд Беллингем благодаря своему удару через себя в 1/8 финала против Словакии. Третьим стал гол швейцарца Джердана Шакири в ворота Шотландии во втором туре группового этапа.

В десятку лучших попали по 2 представителя Испании, Турции и Англии и по одному - от Швейцариии, Нидерландов, Румынии и Италии.

Топ-10 голов ЕВРО-2024 по версии УЕФА

1. Ламин Ямаль, Испания - Франция 2:1 (09.07, 1/2 финала)

2. Джуд Беллингем, Англия - Словакия 2:1, доп. вр. (30.06, 1/16 финала)

3. Джердан Шакири, Швейцария - Шотландия - 1:1 (19.06, тур 2)

4. Николае Станчу, Румыния - Украина 3:0 (17.06, тур 1)

5. Арда Гюлер, Турция - Грузия 3:1 (18.06, тур 1)

6. Мерт Мюлдюр, Турция - Грузия 3:1 (18.06, тур 1)

7. Фабиан Руис, Испания - Хорватия 3:0 (15.06, тур 1)

8. Олли Уоткинс, Англия - Нидерланды 2:1 (10.07, 1/2 финала)

9. Маттиа Дзакканьи, Италия - Хорватия 1:1 (24.06, тур 3)

10. Хави Симонс, Нидерланды - Англия 1:2 (10.07, 1/2 финала)

ВИДЕО - лучшие голы ЕВРО-2024

Как определяли лучший гол

Технические наблюдатели УЕФА работали на каждом матче в Германии. Они анализировали происходящее с тренерской точки зрения и выбирали лучшего игрока в каждой игре. По завершении финальной стадии технические наблюдатели собрались, чтобы определить команду турнира, лучшего игрока, лучшего молодого игрока и лучшие голы.

Команда технических наблюдателей УЕФА: Алеша Асанович, Рафаэль Бенитес, Франк де Бур, Паки Боннер, Фабио Капелло, Жан-Франсуа Домерг, Авраам Грант, Айтор Каранка, Иоан Лупеску, Дэвид Мойес, Майкл О’Нил, Оле-Гуннар Сульшер.

Турнир рекордов для Ламина Ямаля

Ламину Ямалю исполнилось всего 17 лет и один день, когда он помог Испании победить Англию в финале ЕВРО. В итоге он был признан Лучшим молодым игроком турнира.

Ямаль громко заявил о себе на ЕВРО-2024, показав яркий футбол и установив несколько рекордов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Рекорды Ямаля на уровне сборных

- Самый молодой игрок на ЕВРО: 16 лет и 338 дней (Испания - Хорватия 3:0, 15.06.2024)

- Самый молодой автор гола на ЕВРО: 16 лет и 362 дня (Испания - Франция 2:1, 09.07.2024)

- Самый молодой игрок в полуфинале крупного турнира: 16 лет и 362 дня (Испания - Франция 2:1, 09.07.2024)

- Самый молодой игрок в финале крупного турнира: 17 лет и 1 день (Испания - Англия 2:1, 14.07.2024)

- Самый молодой автор гола в Европейской квалификации: 16 лет и 57 дней (Грузия - Испания 1:7, 08.09.2023)

Ямаль - второй самый молодой игрок, принявший участие в матче Лиги чемпионов УЕФА. Вингер дебютировал за „Барселону“ в престижнейшем еврокубке в возрасте 16 лет и 68 дней.

Рекорды Ямаля в финале ЕВРО-2024

На ЕВРО-2024 Ямаль сыграл в семи матчах. Он вышел в „основе“ на все игры, кроме матча третьего тура против Албании. Ямаль забил в Германии один мяч и сделал четыре голевые передачи.

Финал состоялся на следующий день после 17-летия Ямаля. Вингер вышел в стартовом составе и стал самым молодым игроком в финале ЕВРО. Он превзошел Ренату Саншеша, которому было 18 лет и 328 дней, когда он сыграл за сборную Португалии в победном финале против Франции на ЕВРО-2016.

Также Ямаль стал самым молодым игроком в финале крупного турнира вообще. Пеле было всего 17 лет и 249 дней, когда он сыграл в финале чемпионата мира-1958, в котором сборная Бразилии обыграла Швецию со счетом 5:2. В том финале легендарный бразилец забил два мяча.

У Ямаля были также шансы стать самым молодым автором забитого мяча в финале ЕВРО, но вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд не позволил ему побить рекорд Пьетро Анастази, которому было 20 лет и 64 дня, когда он забил ударом с лета из-за пределов штрафной и удвоил преимущество сборной Италии в переигровке финала ЧЕ-1968 против Югославии в Риме.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии