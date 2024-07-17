ВИДЕО. Топ-10 самых красивых голов ЕВРО-2024, гол Ямаля - лучший

Ямаль поразил ворота французов красивым дальним ударом под крестовину. Этот гол помог Испании сравнять счет (1:1), а вскоре команда вышла вперед (2:1) и довела матч до победы. Испанец стал самым молодым автором забитого мяча в финальной стадии ЕВРО в возрасте 16 лет и 362 дней.
Второе место занял англичанин Джуд Беллингем благодаря своему удару через себя в 1/8 финала против Словакии. Третьим стал гол швейцарца Джердана Шакири в ворота Шотландии во втором туре группового этапа.
В десятку лучших попали по 2 представителя Испании, Турции и Англии и по одному - от Швейцариии, Нидерландов, Румынии и Италии.
1. Ламин Ямаль, Испания - Франция 2:1 (09.07, 1/2 финала)
2. Джуд Беллингем, Англия - Словакия 2:1, доп. вр. (30.06, 1/16 финала)
3. Джердан Шакири, Швейцария - Шотландия - 1:1 (19.06, тур 2)
4. Николае Станчу, Румыния - Украина 3:0 (17.06, тур 1)
5. Арда Гюлер, Турция - Грузия 3:1 (18.06, тур 1)
6. Мерт Мюлдюр, Турция - Грузия 3:1 (18.06, тур 1)
7. Фабиан Руис, Испания - Хорватия 3:0 (15.06, тур 1)
8. Олли Уоткинс, Англия - Нидерланды 2:1 (10.07, 1/2 финала)
9. Маттиа Дзакканьи, Италия - Хорватия 1:1 (24.06, тур 3)
10. Хави Симонс, Нидерланды - Англия 1:2 (10.07, 1/2 финала)
Как определяли лучший гол
Технические наблюдатели УЕФА работали на каждом матче в Германии. Они анализировали происходящее с тренерской точки зрения и выбирали лучшего игрока в каждой игре. По завершении финальной стадии технические наблюдатели собрались, чтобы определить команду турнира, лучшего игрока, лучшего молодого игрока и лучшие голы.
Команда технических наблюдателей УЕФА: Алеша Асанович, Рафаэль Бенитес, Франк де Бур, Паки Боннер, Фабио Капелло, Жан-Франсуа Домерг, Авраам Грант, Айтор Каранка, Иоан Лупеску, Дэвид Мойес, Майкл О’Нил, Оле-Гуннар Сульшер.
Турнир рекордов для Ламина Ямаля
Ламину Ямалю исполнилось всего 17 лет и один день, когда он помог Испании победить Англию в финале ЕВРО. В итоге он был признан Лучшим молодым игроком турнира.
Ямаль громко заявил о себе на ЕВРО-2024, показав яркий футбол и установив несколько рекордов, сообщает пресс-служба УЕФА.
Рекорды Ямаля на уровне сборных
- Самый молодой игрок на ЕВРО: 16 лет и 338 дней (Испания - Хорватия 3:0, 15.06.2024)
- Самый молодой автор гола на ЕВРО: 16 лет и 362 дня (Испания - Франция 2:1, 09.07.2024)
- Самый молодой игрок в полуфинале крупного турнира: 16 лет и 362 дня (Испания - Франция 2:1, 09.07.2024)
- Самый молодой игрок в финале крупного турнира: 17 лет и 1 день (Испания - Англия 2:1, 14.07.2024)
- Самый молодой автор гола в Европейской квалификации: 16 лет и 57 дней (Грузия - Испания 1:7, 08.09.2023)
Ямаль - второй самый молодой игрок, принявший участие в матче Лиги чемпионов УЕФА. Вингер дебютировал за „Барселону“ в престижнейшем еврокубке в возрасте 16 лет и 68 дней.
Рекорды Ямаля в финале ЕВРО-2024
На ЕВРО-2024 Ямаль сыграл в семи матчах. Он вышел в „основе“ на все игры, кроме матча третьего тура против Албании. Ямаль забил в Германии один мяч и сделал четыре голевые передачи.
Финал состоялся на следующий день после 17-летия Ямаля. Вингер вышел в стартовом составе и стал самым молодым игроком в финале ЕВРО. Он превзошел Ренату Саншеша, которому было 18 лет и 328 дней, когда он сыграл за сборную Португалии в победном финале против Франции на ЕВРО-2016.
Также Ямаль стал самым молодым игроком в финале крупного турнира вообще. Пеле было всего 17 лет и 249 дней, когда он сыграл в финале чемпионата мира-1958, в котором сборная Бразилии обыграла Швецию со счетом 5:2. В том финале легендарный бразилец забил два мяча.
У Ямаля были также шансы стать самым молодым автором забитого мяча в финале ЕВРО, но вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд не позволил ему побить рекорд Пьетро Анастази, которому было 20 лет и 64 дня, когда он забил ударом с лета из-за пределов штрафной и удвоил преимущество сборной Италии в переигровке финала ЧЕ-1968 против Югославии в Риме.