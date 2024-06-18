ВИДЕО. Сборная Украины третий ЕВРО подряд начала с поражения и обновила антирекорд

Это первая победа Румынии над Украиной за 21 год и крупнейшая победп на чемпионатах Европы и мира в ее истории. До этого было три поражения подряд (все - в товарищеских матчах). При этом румыны владели мячом лишь 29% времени – это рекордно низкий показатель для команды, выигравшей матч Евро, с начала сбора статистики в 1980 году. А Украина более крупно на турнирах такого уровня проигрывала лишь однажды - 3 года назад в четвертьфинале от Англии (0:4).

