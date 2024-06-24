2024.06.24 12:28

ВИДЕО. Самые красивые голы второго тура ЕВРО-2024

 
rus.DELFI.lv
Austrai švenčia ankstyvą įvartį
Austrai švenčia ankstyvą įvartį
ФОТО: AXEL HEIMKEN | Scanpix

На чемпионате Европы по футболу в Германии завершился второй тур. По его итогам эксперты УЕФА выбрали четыре самых красивых гола.

В ТОП-4 самых красивых голов второго тура вошли:

  • гол швейцарца Шакири в ворота Шотландии.

    Перехватил неточную передачу соперника назад и сходу в касание от угла штрафной закрутил в ближнюю „девятку“.

  • гол датчанина Юльмана в ворота Англии.

    После пушечного удара с 30-ти метров мяч рикошетом от штанги влетел в сетку

  • гол австрийца Траунера в ворота Польши.

    Позиционная атака австрийцев левым флангом завершилась набросом от лицевой линии и ударом головой Траунера с ближнего угла вратарской под крестовину.

  • гол украинца Яремчука в ворота Словакии.

    Быстрая атака Украины справа, заброс в штрафную на Яремчука, который первым касанием мастерски укротил передачу, а вторым несильно прокинул мяч мимо вратаря.

    Лучшие голы второго тура по версии УЕФА - здесь.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии