2024.06.27 20:54

ВИДЕО. Самые красивые голы третьего тура на ЕВРО-2024

 
rus.DELFI.lv
Евро 2024
Евро 2024
ФОТО: Lisi Niesner | Reuters / Scanpix

Пресс-служба УЕФА выбрала четыре самых красивых гола третьего тура на ЕВРО-2024.

В список лучших голов третьего тура вошли:

- испанец Ферран Торрес (гол в ворота Албании)

- итальянец Матиа Дзакканьи (гол в ворота Хорватии)

- голландец Мемфис Депай (гол в ворота Австрии)

- турок Хакан Чалханоглу (гол в ворота Чехии)

Наиболее значимый в турнирном плане стал гол Дзакканьи на 90+8 минуте матча Италия - Хорватия - его обводящий удар в „девятку“ принес „Скуадра Адзурре“ ничью (1:1) и путевку в плей-офф.

ВИДЕО - лучшие голы третьего тура.

ВИДЕО - лучший гол первого тура (турок Мюллюр)

ВИДЕО - лучший гол второго тура (швейцарец Шакири)

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