ВИДЕО. Самые красивые голы третьего тура на ЕВРО-2024

- испанец Ферран Торрес (гол в ворота Албании)
- итальянец Матиа Дзакканьи (гол в ворота Хорватии)
- голландец Мемфис Депай (гол в ворота Австрии)
- турок Хакан Чалханоглу (гол в ворота Чехии)
Наиболее значимый в турнирном плане стал гол Дзакканьи на 90+8 минуте матча Италия - Хорватия - его обводящий удар в „девятку“ принес „Скуадра Адзурре“ ничью (1:1) и путевку в плей-офф.
ВИДЕО - лучший гол первого тура (турок Мюллюр)
ВИДЕО - лучший гол второго тура (швейцарец Шакири)
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