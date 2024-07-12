2024.07.12 11:44

ВИДЕО. Самые красивые голы двух полуфиналов на ЕВРО-2024

 
rus.DELFI.lv
Jude'as Bellinghamas, Lamine'as Yamalis
Jude'as Bellinghamas, Lamine'as Yamalis
ФОТО: Delfi montažas/ scanpix

Пресс-служба УЕФА составила список самых красивых голов проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу.

В полуфиналах ЕВРО-2024 было забито 6 голов: пять - с игры, один - с пенальти. Сборная Испании обыграла Францию - 2:1, а сборная Англии с таким же счетом превзошла команду Нидерландов.

Лучшие голы в 1/2 финала ЕВРО-2024:

- гол испанца Ольмо в ворота Франции. Укротил мяч в штрафной соперника и в одиночку разобрался с обороной - Кунде поразил собственные ворота

- гол испанца Ямаля в ворота Франции. Дальним ударом закрутил мяч в „девятку“

- гол нидерландца Симонса в ворота Англии. Отобрал мяч у соперника и с 18-ти метров пробил верхом.

- гол англичанина Уоткинса в ворота Нидерландов. Принял передачу справа в штрафной и из-под защитника пробил низом в дальний угол.

ВИДЕО - самые яркие голы полуфиналов ЕВРО-2024 по версии УЕФА

В финале ЕВРО-2024 сыграют сборные Испании и Англии. Матч состоится 14 июля.

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