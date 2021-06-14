Матч на "Газпром-Арене" посетили 26 264 зрителя (при общей вместимости стадиона в 68 тысяч). Пока что эта самая посещаемая игра этого чемпионата. Стоит отметить, что в разных странах-хозаяйках ЕВРО-2020 действуют различные правила по максимальной вместимости арен во время пандемии: В Санкт-Петербурге на стадион допускается 50% зрителей от общей вместимости.

В Копенгагене на игре Дания — Финляндия было 15 200 человек, матч-открытие ЕВРО в Риме между Турцией и Италией собрал 12 916 зрителей. В Баку игру Уэльс — Швейцария посетили 8782 человека.

Перед матчем футболисты бельгийской сборной преклонили колено в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Часть зрителей, присутствующих на "Газпром Арене", свистом встретила этот поступок. Игроки сборной России еще до матча приняли решение не вставать на колено.

Защитник Юрий Жирков вышел в стартовом составе на матч сборной России против бельгийцев и установил рекорд. В возрасте 37 лет и 296 дней Жирков стал самым возрастным футболистом, когда-либо выступавшим на чемпионатах Европы за сборную России, СНГ или СССР. Прежде рекорд принадлежал экс-защитнику Сергею Игнашевичу — 36 лет 342 дня.

Сборная России впервые за 13 лет проиграла стартовый матч на ЕВРО. Пять лет назад она начала чемпионат с ничьей против Англии (1:1), а на ЕВРО-2012 была победа над Чехией (4:1). А вот на ЕВРО-2008 россияне стартовали с 1:4 против будущих чемпионов испанцев. На ЕВРО-2004 были 0:1 от Испании, на ЕВРО-96 — 1:2 от Италии. Таким образом, общий баланс россиян в первых турах на ЕВРО — одна победа, одна ничья и теперь уже четыре поражения.

Кроме того сборная России пропустила в девятом матче чемпионата Европы подряд. В последний раз ей удавалось сохранить ворота сухими на ЕВРО-2008 — в игре против Швеции (2:0). С тех пор ей забивали Нидерланды и Испания на ЕВРО-2008, Чехия, Польша и Греция — на ЕВРО-2012, Англия, Словакия и Уэльс — на ЕВРО-2016.

Также стоит отметить, что это крупнейшее поражение в истории чемпионатов Европы для команды, выступающей в своей стране.

Группа В

Бельгия — Россия 3:0 (2:0)

Бельгия: Куртуа, Боята, Вертонген (Вермален, 77), Алдервейрелд, Кастань (Менье, 27), Тилеманс, Дендонкер, Азар, Карраско (Прат, 77), Лукаку, Мертенс (Азар, 72).

Россия: Шунин, Фернандес, Джикия, Жирков (Караваев, 43), Семенов, Головин, Баринов (Дивеев, 46), Зобнин (Мухин, 63), Кузяев (Черышев, 29; Миранчук, 63), Оздоев, Дзюба.

Голы: Лукаку 10, 88, Менье 34.

12 июня. Санкт-Петербург. "Газпром Арена". 26 264 зрителя.

Владение: 62% - 38%

Удары (в створ): 9 (4) - 5 (1)

Угловые: 2-4

Фолы: 9-11

Передачи (точные): 720 (647) - 379 (292).