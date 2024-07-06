ВИДЕО. Франция по пенальти выбила Португалию в 1/4 финала ЕВРО-2024

До игры
Ни Португалия, ни Франция на ЕВРО-2024 пока не проявили себя как следует, и предстоящий матч давал шанс подтвердить свои амбиции. Основное внимание должны были привлечь к себе Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе. Хотя капитан португальцев до сих не забил ни одного гола (не реализовал пенальти на 105-й минуте матча против Словакии), а у капитана французов - всего один гол (с пенальти в ворота поляков).
Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта стал героем встречи 1/8 финала со Словенией, сделав три сейва в серии послематчевых пенальти. А сборная Франции ни разу не пропустила с игры за четыре матча (поляки забили с пенальти). В целом у „трехцветных“ на этом турнире - две победы и две ничьих, у португальцев - две победы в основное время, одна - по пенальти и одно поражение (в 3-м туре от Грузии - 0:2).
Сборная Франции брала золото чемпионатов Европы дважды - в 1984-м (2:0 над Испанией в финале) и в 2000-м (в финале - 2:1 над Италией в дополнительное время). Сборная Португалии добиралась до золота в 2016-м, причем в финале в Париже одолела хозяев - 1:0. Автором золотого гола на 116-й минуте стал Эдер.
Текущая беспроигрышная серия французов составляет 7 игр (последнее поражение - в марте от немцев в товарищеской встрече со счетом 0:2). Кстати, на ЕВРО „трехцветные“ не проигрывают в основное время 12 лет! Серия началась в 2016-м (за турнир - ни одного поражения в основное время в 7 матчах), продолжилась в 2021-м (в 1/8 финала проиграли Швейцарии только по пенальти) и теперь - в 2024-м (4 матча). В последний раз французы проигрывали в основное время - на ЕВРО-2012 (0:2 - в четвертьфинале от Испании).
Предыдущий ЕВРО сложился до команд не слишком удачно: они ехали на турнир в статусе фаворитов, но вылетели еще в 1/8 финала. Французы по пенальти не прошли Швейцарию, а португальцы в ранге действующего чемпиона уступили Бельгии (0:1).
Между собой встречались на ЕВРО 4 раза. В 1984-м в полуфинале Франция в Марселе вырвала победу в дополнительное время со счетом 3:2 (победный гол на 119-й минуте забил Мишель Платини). В 2000-м соперники снова сошлись в 1/2 финала, и вновь „трехцветные“ были удачливее в дополнительное время (2:1) с голом Зинедина Зидана на 117-й минуте.
В финале ЕВРО-2016 Португалия в дополнительное время победила со счетом 1:0. А на ЕВРО-2020 команды встретились в третьем туре и поделили очки - 2:2. Дублями обменялись Роналду (оба гола - с пенальти) и Карим Бензема (один гол с пенальти). С тех пор, у Роналду в финальных стадиях ЕВРО: 5 игр - 0 голов (личный антирекорд).
Ход матча
Французы начали матч осторожно. Команда не спешила предъявлять свои козыри в атаке, зато старалась строго действовать в обороне. Португальцы пытались взбодрить темп, на 12-й минуте Леау бросил в прорыв по бровке Нуну Мендеша, который бездарно выполнил навес.
В середине тайма, наконец, напомнил о себе Мбаппе. В первом случае он прорвался слева вдоль бровки, но прострел прервал Диогу Кошта, во втором нападающий оказался уже справа, продавил Нуну Мендеша - удар Камавинга был заблокирован.
На 42-й минуте португальцы заработали штрафной в 20-ти метрах от ворот. В предыдущих случаях на этом ЕВРО штрафные выполнял Роналду, но в этот раз стандарт неожиданно исполнил Бруну Фернандеш - на метр выше перекладины.
Первый тайм закончился без забитых голов. Французы вновь продемонстрировали хорошую игру в защите, но явные проблемы в созидании, которые наблюдались и в предыдущих матчах. Португалия впервые на ЕВРО-2024 столкнулась с такой плотной обороной соперника и тоже не имела явных голевых моментов. На двоих команды нанесли всего один удар в створ ворот, и 0:0 на табло - вполне закономерно.
Во втором тайме французы немного добавили. И соорудили вполне голевой момент на 52-й минуте. Фернандес прострелил, а Коло-Муани не хватило полметра, чтобы в упор внести мяч за линию.
Португальцы же при первой возможности бежали в атаку. Нуну Мендеш картинно упал в штрафной, но пенальти не было. В следующем эпизоде после подачи углового и последующего удара - мяч попал в защитниую маску Мбаппе. Форвард упал, ему было больно, но после оказания помощи он продолжил игры.
Между тем Португалия атаковала все острее, и работы у Меньяна заметно прибавилось. На 62-й минуте вратарь классно среагировал на удар в касание Бруну Фернандеша. В той же атаке Канселу закручивал в дальнюю „девятку“ - мимо. На 65-й минуте Витинья пробивал в упор - Меньян принял мяч на себя и сразу же помешал Роналду добить мяч с острого угла!
Игра стала более открытой, и Франция поймала соперника на контратаке и тоже едва не забила. Коло-Муани вышел к воротам - защитник помешал и мяч пролетел рядом со штангой. На 70-й минуте Камавинга пробивал справа с линии вратарской - французу никто не мешал, да подвела точность. Следом вышедший на замену Дембеле пытался попасть в дальний угол - чуть выше крестовины. А на последних секундах основного времени Мбаппе с 17-ти метров несильно подкрутил верхом - Диогу Кошта без труда поймал мяч.
0:0 после 90 минут - и второй матч дня ушел в дополнительное время.
На 93-й минуте мог решать Роналду. Консейсау прорвался справа и прострелил от лицевой линии на Роналду, до ворот было 10 метров, однако мяч плохо лег на ногу нападающему и улетел вверх. А через 10 минут из хорошей позиции махнул мимо мяча Леау.
Свой момент был и у Франции. На 97-й минуте Дембеле протащил мяч со своей половины к чужой штрафной, подключил Мбаппе, удар которого заблокировал Пепе.
Перед началом второго тайма Мбаппе почувствовал себя не очень и сам попросил замену. В этом матче Килиан ни чем особым не запомнился и снова не забил с игры. С уходом Мбаппе у французов игра впереди окончательно расклеилась, а Португалия создала хороший момент на 108-й минуте. Феликс слева головой замыкал скоростную атаку, но не попал в створ. На последних секундах партнеры вывели на ударную позицию Мендеша - слишком слабо и по центру ворот.
Сборная Португалии не может забить гола в трех матчах подряд (330 минут) - против Грузии (0:2), Словении (0:0) и Франции (0:0). Плохо с реализацией и у Франции - всего 3 гола в пяти матчах (два автогола соперников и гол с пенальти).
Сериию пенальти открывал Дембеле - француз вывел свою команду вперед. Свой пенальти реализовал и Роналду. Если „трехцветные“ забили все 5 своих 11-метровых, то у Португалии сплоховал пробивавшим третьим Жоау Феликс - его удар пришелся в штангу.
Вратарь португальцев Диогу Кошта в матче против словенццев парировал все три пенальти соперника, но против французов не взял ни один удар.
В итоге Франция победила в серии со счетом 5:3 и вышла в полуфинал, где сыграет против Испании. Матч состоится 9 июля. Команда Дидье Дешама сыграет в 1/2 финала в четвертый раз за последние 5 турниров.
Португалия на втором турнире подряд не может выйти в полуфинал. В 2016-м она взяла титул, в 2021-м выбыла в 1/8 финала, теперь - в четвертьфинале.
1/4 финала
Португалия - Франция 0:0, по пенальти - 3:5
Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу (Семеду, 74), Пепе, Рубен Диаш, Мендеш, Бруну Фернандеш (Франсишку Консейсау, 74), Бернарду Силва, Пальинья (Рубен Невеш, 90), Витинья (Матеуш Нунеш, 119), Рафаэл Леау (Жоау Феликс, 105), Роналду.
ФранцияL Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте, Тчуамени, Камавинга (Фофана, 90), Гризманн (Дембеле, 67), Мбаппе (Барколя, 105), Коло-Муани (Тюрам, 86).
Серия пенальти: Дембеле - 0:1, Роналду - 1:1, Фофана - 1:2, Бернарду Силва - 2:2, Кунде - 2:3, Жоау Феликс - 2:3 (штанга), Барколя - 2:4, Мендеш - 3:4, Тео Фернандес - 3:5.
Предупреждения: Пальинья (79), Салиба (84).
Судья: Майкл Оливер (Англия).
5 июля. Гамбург. Volksparkstadion. 47 789 зрителей.
Владение мячом: 63% - 37%
Удары (в створ): 15 (4) - 19 (5)
Угловые: 11-4
Фолы: 7-13
Передачи (точные): 919 (825) - 591 (544)