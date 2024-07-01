ВИДЕО. ЕВРО: После 90-й минуты Беллингем ударом через себя спас Англию, а Кейн забил победный гол

Вице-чемпион прошлого ЕВРО Англия не слишком ярко играла на групповом этапе, но все равно уверенно стала первой в группе С. В трех матчах против Сербии (1:0), Дании (1:1) и Словении (0:0) команда ни разу не проиграла. В случае победы в 1/8 финала „львы“ на четвертом крупном турнире подряд попадали в топ-8 - стабильный результат.
Сборная Словакии на этом турнире уже преподнесла одну сенсацию - в стартовом матче обыграла Бельгию (1:0). А ничья в последнем туре с Румынией (1:1) позволила команда решить свою главную задачу на ЕВРО-2024 - выход из группы в плей-офф. Четвертьфинал мог стать для Словакии первым на крупных турнирах после обретения независимости в 1993 году (три года назад остановились в 1/8 финала).
Команды встречались в финальных турнирах ЕВРО восемь лет назад. Тогда они соперничали в группе, поделили очки (0:0) и потом вместе прошли в 1/8 финала.
Перед началом матча в Гельзенкирхене диктор зачитал составы команд и назвал их главных трнеров – Гарета Саутгейта и Франческо Кальцону. Когда было озвучено имя наставника англичани, на стадионе отчетливо раздался свист со стороны болельщиков. По ходу ЕВРО-2024 Саутгейт подвергся резкой критике в связи со слишком осторожной игрой команды. После игры со Словенцами фанаты „трех львов“ даже бросали стаканчики в Гарета, подошедшего к трибунам.
Этот матч для Харри Кейна стал 79-м официальным за сборную Англии. 30-летний капитан теперь является новым рекордсменом сборной - он обогнал Питера Шилтона (78). Бывший вратарь англичан сохраняет лидерство по общему количеству игр (включая товарищеские) – 125 матчей (у Кейна - 94 матча, 10-е место).
Сборная Словакии сразу показала, как намерена действовать против англичан: строгая игра в обороне и резкие контратаки. Команда Гарета Саутгейта знала, чего ожидать от соперника, но все равно раз за разом пожарила у своих ворот и собирала предупреждения (3 желтых карточки за 17 минут).
Словацкие футболисты здорово напрягли оборону англичан уже на 5-й минуте, когда Куцка и Стрелец вдвоем пошли на мяч и помешали друг другу. В следующей атаке Ганцко вбежал в штрафную и в касание катнул в дальний угол - Штранцль не успел замкнуть, и мяч миновал створ ворот. На 13-й минуте Гараслин оказался за спиной Уокера, но вместо удара лишь ковырнул мяч.
Англичане тоже изобразили несколько позиционных атак, в ходе которых пытались прорваться в штрафную, и пропустили сами. В ходе быстрой комбинации Стрелец сделал передачу в штрафную на ход Шранцу, который, несмотря на толчок сзади от Гехи, сумел устоять на ногах и протолкнул мяч мимо Пикфорда - 1:0 в пользу Словакии на 26-й минуте.
Сборная Англии впервые на ЕВРО-2024 оказалась в ситуации, когда ей потребовалось отыгрываться. Этой ей едва не удалось на 34-й минуте. После подачи корнера Вавро успел выбить мяч - Харри был готов забивать фактически с линии ворот.
В конце тайма Англия основательно вжала соперника в его штрафную. Последовали несколько потенциально опасных навесов: Дубравка не паниковал и надежно выбивал мяч кулаками.
А вот спустя 5 минут после начала второго тайма Англия добила-таки мяч до сетки. Словаки упустили слева Триппьера, тот спокойно вошел в штрафную и прострелил, а Фоден с двух метров внес мяч в сетку. VAR проверил эпизод и разглядел очевидный офсайд у Фодена - судья отменил взятие ворот.
Этот момент стал сигналом для англичан к массированному давлению. В ближайшей атаке метров с 17-ти прицеливался Кейн - после рикошета от Вавро мяч резко изменил направление полета, но все же разминулся с „рамкой“.
На 55-й минуте словаки едва не подловили команду Саутгейта на грубейшей ошибке. Стрелец в центре поля перехватил неточную передачу защитника и с 45 метров в касание перебросил вышедшего далеко из ворот Пикфорда. Англии повезло, что Стрелец немного не попал в створ. Можно вспомнить, что на ЕВРО-2020 таким же сверхдальним ударом чех Патрик Шик поразил ворота шотландцев.
С середины второго тайма подуставшей словацкой сборной уже не помышляла о контригре, сосредоточившись на удержании форы в „+1“. На какое-то время ей удалось отодвинуть игру к центру поля и разбить ее на отрезки, но у англичан нашлись силы вернуть остроту своим атакам. И дважды они были очень близки, чтобы сравнять счет. В обоих случаях сплоховал Кейн. Сначала капитан из центра штрафной головой не попал в створ после навеса Фодена. А потом боковыми „ножницами“ пытался добить мяч после удара Райса в штангу - мяч срикошетил от газона и перелетел через перекладину!
Англию от поражения в основное время спас 21-летний полузащитник мадридского „Реала“ Беллингем. Словаки все сильнее прижимались к свои воротам и в конце концов поплатились за излишнюю пассивность. На 90+5 минуте последовал очередной наброс в штрафную, Тоуни выиграл воздух, а Беллингем классно пробил через себя - 1:1! Это был первый удар англичан в створ в этом матче.
Основное время матча не выявило победителя. А на первой минуте дополнительного времени англичане вышли вперед. Дубравка недалеко выбил навес, мяч оказался у Эзе. Вместо удара у него получилась передача, Тони слева головой набросил в центр, и оказавшийся свободным Кейн головой с трех метров вколотил мяч в сетку - 2:1!
Для Кейна этот гол стал первым на нынешнем ЕВРО, 65-м - за сборную Англии (лучший бомбардир сборной в истории, у Уэна Руни - 53 гола в 120 играх) ии 51-м - в 56 матчах этого сезона. 44 мяча в 45 матчах форвард забил за „Баварию“, 7 голов в 11 играх – за Англию.
Чтобы переломить ход поединка у Словакии уже не осталось энергии. Наконец, на 105-й минуте уступающая команда смогла соорудить голевой момент: прострел в падении замыкал Пекарик - выше ворот. В оставшееся время англичане надежно оборонялись и довели матч до победы.
Сборная Англии вышла в четвертьфинал и на четвертом крупном турнире подряд вошла в топ-8. Пока лучший результат - серебро на ЕВРО-2020.
В 1/4 финала англичан ждет матч против Швейцарии. Игра состоится 6 июля.
Сборная Словакии не сумела впервые в своей истории преодолеть первый раунд плей-офф. На ЕВРО-2024 команда во всех четырех матчах забивала строго по голу, чего хватило для победы над Бельгией (1:0) и ничьей с Румынией (1:1), но оказалось мало против Украины (1:2) и Англии (1:2).
1/8 финала
Англия - Словакия 2:1 доп. вр. (0:1, 1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Беллингем 90, Кейн 91 - Шранц 25.
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер (Палмер, 66), Райс, Фоден (Тоуни, 90), Беллингем (Конса, 105), Майну (Эзе, 84), Сака, Кейн (Галлахер, 105).
Словакия: Дубравка, Пекарик (Тупта, 109), Шкриньяр, Вавро, Ганцко, Куцка (Беро, 81), Лоботка, Дуда (Бенеш, 81), Гараслин (Суслов, 61), Шранц (Дьомбер, 90), Стрелец (Боженик, 62).
Предупреждения: Гехи (3), Майну (7), Куцка (13), Беллингем (17), Шкриньяр (45+1), Пекарик (77), Вавро (108), Дьомбер (114).
Судья: Халил Мелер (Турция).
30 июня. Гельзенкирхен. Veltins Arena. 47 244 зрителя.
Владение мячом: 64% - 36%
Удары (в створ): 14 (2) - 13 (3)
Угловые: 9-1
Фолы: 11-19
Передачи (точные): 839 (763) - 434 (324)