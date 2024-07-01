ВИДЕО. ЕВРО: После 90-й минуты Беллингем ударом через себя спас Англию, а Кейн забил победный гол

На 55-й минуте словаки едва не подловили команду Саутгейта на грубейшей ошибке. Стрелец в центре поля перехватил неточную передачу защитника и с 45 метров в касание перебросил вышедшего далеко из ворот Пикфорда. Англии повезло, что Стрелец немного не попал в створ. Можно вспомнить, что на ЕВРО-2020 таким же сверхдальним ударом чех Патрик Шик поразил ворота шотландцев.

С середины второго тайма подуставшей словацкой сборной уже не помышляла о контригре, сосредоточившись на удержании форы в „+1“. На какое-то время ей удалось отодвинуть игру к центру поля и разбить ее на отрезки, но у англичан нашлись силы вернуть остроту своим атакам. И дважды они были очень близки, чтобы сравнять счет. В обоих случаях сплоховал Кейн. Сначала капитан из центра штрафной головой не попал в створ после навеса Фодена. А потом боковыми „ножницами“ пытался добить мяч после удара Райса в штангу - мяч срикошетил от газона и перелетел через перекладину!