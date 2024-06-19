ВИДЕО. ЕВРО-2014. Португалия вырвала победу над Чехией на 92-й минуте

На первых минутах матча сборная Чехии активно старалась создавать атаки, но те в основном заканчивались неточными передачи и плохим контролем мяча. Большую часть первого тайма сборная Португалия укрепляла свою позиционную атаку и плотно осадила чешскую оборону, а все контратаки Чехии в основном заканчивались у середины поля, переходя в ответные более опасные контратаки из-за провалов в обороне.

Португальцы создали пару опасных моментов, но не удавалось забить. На 26-й минуте Фернандеш отдал отличный прострельный пас на Леау, но мяч прошёл в сантиметрах от ноги португальского нападающего. Спустя 10 минут уже Роналду опасно пробил головой по воротам - чешский кипер был надёжен.