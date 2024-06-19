ВИДЕО. ЕВРО-2014. Португалия вырвала победу над Чехией на 92-й минуте

На первых минутах матча сборная Чехии активно старалась создавать атаки, но те в основном заканчивались неточными передачи и плохим контролем мяча. Большую часть первого тайма сборная Португалия укрепляла свою позиционную атаку и плотно осадила чешскую оборону, а все контратаки Чехии в основном заканчивались у середины поля, переходя в ответные более опасные контратаки из-за провалов в обороне.
Португальцы создали пару опасных моментов, но не удавалось забить. На 26-й минуте Фернандеш отдал отличный прострельный пас на Леау, но мяч прошёл в сантиметрах от ноги португальского нападающего. Спустя 10 минут уже Роналду опасно пробил головой по воротам - чешский кипер был надёжен.
Во втором тайме сборная Португалия продолжила и усилила натиск на ворота Станека, что вынудило чехов играть более жестко - на 57-й минуте Шик в 24 метрах от штрафной не по правилам остановил Бернардо Сливу и получил жёлтую карточку, заработав штрафной в свои ворота, но Роналду не смог перехитрить Станека. На 62-й минуте сборная Чехии внезапно вышла в опасную контратаку и Провод красивым дальним ударом открыл счёт - 1:0.
Но два неудачных для Чехии рикошета дарят победу Португалии. Вначале после сейва Станека мяч от ноги Граняка оказался за линией ворот. На 87-й забил вингер „Ливерпуля“ Диогу Жота, но гол был отменен из-за офсайда у Криштиану Роналду. А в компенсированное время победу южанам принес вышедший на заменц Франсишку Консейсау - 2:1.
Следующий матч сборной Португалии на Евро-2024 состоится 22 июня в 19:00 против сборной Турции, а сборная Чехии сразится с дебютантом турнира, сборной Грузии, 22 июня в 16:00.
Группа F
Португалия - Чехия 2:1 (0:0)
Голы: Гранач 69 (автогол), Франсишку Консейсау 90+2 - Провод 62.
Португалия : Диогу Кошта, Диогу Далот (Инасиу, 63), Пепе, Рубен Диаш, Мендеш (Нету, 90), Жоау Канселу (Семеду, 90), Бруну Фернандеш, Витинья (Франсишку Консейсау, 90), Бернарду Силва, Рафаэл Леау (Диогу Жота, 63), Роналду.
Чехия : Станек, Цоуфал, Гранач, Голеш, Крейчи, Доудера, Провод (Барак, 79), Соучек, Шулц (Шевчик, 79), Хоры, Шик (Хитил, 61), Кухта (Лингр, 60).
Предупреждения: Рафаэл Леау (39), Шик (57), Франсишку Консейсау (90+3).
Судья: Марко Гуйда (Италия).
18 июня. Лейпциг. Стадион „Red Bull Arena“. 38 421 зритель.
Владение мячом : 70% - 30%
Удары (в створ): 19 (8) - 5 (1)
Угловые: 13-0
Фолы: 6-9
Передачи (точные): 718 (624) - 251 (172)