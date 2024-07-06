Венгрия неожиданно отказалась принять главу МИД ФРГ Бербок

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) дала ясно понять, что она расценивает единоличные действия Орбана как угрозу для доверия к Евросоюзу. Со своей стороны канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркнул, что Орбан ездит к Путину как премьер-министр Венгрии, а не как внешнеполитический представитель Евросоюза.