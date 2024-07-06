В субботу на ЕВРО - еще два четвертьфинала: Англия - Швейцария и Нидерланды - Турция

1/4 финала
Англия - Швейцария - 19.00 (время - латвийское). Дюссельдорф
Путь в четвертьфинал
Англия
Групповой этап - 1:0 с Сербией (Беллингем 13), 1:1 с Данией (Кейн 18; Юльманн 34), 0:0 со Словенией , 1/8 финала - 2:1 со Словакией (Беллингем 90+5, Кейн 91; Шранц 25)
Швейцария
Групповой этап - 3:1 с Венгрией (Дуа 12, Эбишер 45, Эмболо 90+3; Варга 66), 1:1 с Шотландией (Шакири 26; Мактоминей 13), 1:1 с Германией (Ндой 28; Фюллькруг 90+2), 1/8 финала - 2:0 с Италией (Фройлер 37, Варгас 46).
„Мы смогли на равных конкурировать с Германией и обыграть Италию, так почему у нас не должно быть того, что нужно для победы над Англией?“ - задает риторический вопрос тренер сборной Швейцарии Мурат Якин.
И действительно, уверенность в швейцарском лагере очень высока после того, как они почти выиграли у хозяев турнира на групповом этапе, а затем впечатляюще заставили сложить полномочия действующих чемпионов Европы в 1/8 финала.
Сборная Швейцарии претендует на свое первое попадание в топ-четверку крупного турнира. Для Англии, которая играла в полуфинале, финале и четвертьфинале на трех последних форумах, эта задача уже выглядит будничной, сообщает пресс-служба УЕФА.
Всего этого англичане достигли с Гаретом Саутгейтом, который в субботу проведет свой сотый матч на своем посту. „Три льва“ пока не демонстрировали по-настоящему яркой игры на этом турнире. Пришло ли их время?
Исторические факты
Сборная Англии лишь на прошлом ЕВРО впервые в истории сумела попасть в финал и остановилась в шаге от золота - поражение по пенальти от Италии (1:1, 2:3).
Лучшее достижение Швейцарии на ЧЕ - четвертьфинал в 2021 году, когда в первом раунде плей-офф она прошла Францию (3:3, 5:4 пен), а потом также по пенальти уступила Испании (1:1, 1:3 пен).
Между собой команды играли часто, большой перевес на сторое англичан. Швейцарии всего один раз удалось победить - в 1981-м в отборе на ЧМ (2:1). Еще 4 раза была ничья, в остальных 10 случаях сильнее были англичане.
Последняя встреча была товарищеской, в марте 2022-го Англия дома взяла верх 2:1.
На финальных турнирах ЕВРО команды встречались дважды, оба раза - на групповом этапе. В 1996-м в Англии команды поделили очки (1:1), в 2004-м в Португалии англичане добились крупной победы 3:0.
Сборная Англии не проигрывает в основное и дополнительное время 11 матчей (+7=4). На ЕВРО-2020 у команды Гарета Саутгейта было 5 побед при двух ничьх, на этом ЕВРО - 2 победы при двух ничьих. В последний раз в основное время англичане уступали на ЕВРО-2016 (в 1/8 финала от Исландии - 0:2).
Швейцария тоже пока не знает поражений на нынешнем ЕВРО - 2 победы и 2 ничьих. С учетом ЕВРО-2020, у команды сейчас 7 матчей без поражений (без учета серий пенальти) -
Ориентировочные составы
Англия: Пикфорд; Уокер, Стоунз, Конса; Триппьер, Мейну, Райс, Шоу; Фоден, Беллингем; Кейн
Дисквалифицирован: Гехи
„Висят“ на карточке: Беллингем, Галлахер, Мейну, Триппьер, Фоден
Швейцария: Соммер; Шер, Аканджи, Родригес; Видмер, Джака, Фройлер, Эбишер; Ндой, Эмболо, Варгас
„Висят“ на карточке: Джака, Ндой, Родригес, Сьерро, Фройлер
Мнения экспертов
Корреспондент по сборной Англии Джо Терри
Я думаю, что Саутгейт внесет тактические изменения и сыграет с тремя центральными защитниками, пытаясь повысить динамичность своей команды и продублировать схему сборной Швейцарии. Такая расстановка могла бы решить несколько проблем, позволив Филу Фодену и Джуду Беллингему действовать в центре позади Гарри Кейна, одновременно обеспечивая ширину атаки с помощью Кирана Триппьера и Букайо Саки. Швейцария - самый большой вызов для Англии на этом ЕВРО, но команда Саутгейта не раз уже приберегала свой лучший футбол для самых важных матчей.
Корреспондент по сборной Швейцарии Анна-София Фолльмерхаузен
На этом ЕВРО Швейцария показала себя компактной, солидной и скромной команды, которая играет просто, но со вкусом. Любой, кто посетил ее лагерь в последнее время, может почувствовать особую энергию. К матчу с финалистом ЕВРО-2020 Англией швейцарцы подходят в отличной форме и могут впервые пробиться в четверку лучших на крупном турнире. При этом они вряд ли будут чувствовать слишком сильное давление, так что выйдут на поле со спокойной уверенностью.
Цитаты
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт: „У Швейцарии хорошие футболисты, отработанный стиль игры, и они агрессивно прессингуют, особенно в начале матча. Они делают некоторые изменения в тактической схеме, к которым нужно быть готовым. Они показали, что могут хорошо защищаться всей командой, когда вели в счете в нескольких матчах. Это очень, очень хорошая команда“.
Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин: „Каждая большая команда стремится выйти в плей-офф. И как только вы окажетесь там, все сводится к одной игре на вылет. Англия вышла в финал три года назад, и все знают, насколько сильные там игроки. Только от нас зависит, сможем ли мы разочаровать еще одну большую команду и сыграть в тот футбол, в который умеем. Все возможно, и я просто надеюсь, что удача снова будет на нашей стороне“.
Нидерланды - Турция - 22.00. Берлин
Путь в четвертьфинал
Групповой этап - 2:1 с Польшей (Гакпо 29, Вегхорст 83; Букса 16), 0:0 с Францией, 2:3 с Австрией (Гакпо 47, Депай 75; Мален 6 а/г, Шмид 59, Забитцер 80), 1/8 финала - 3:0 с Румынией (Гакпо 20, Мален 83 90+3)
Групповой этап - 3:1 с Грузией (Мюлдюр 25, Гюлер 65, Актюркоглу 90+7; Микаутадзе 32), 0:3 с Португалией (Бернарду Силва 21, Акайдин 28 а/г, Бруну Фернандеш 56), 2:1 с Чехией (Чалханоглу 51, Тосун 90+4; Соучек 66), 1/8 финала - 2:1 с Австрией (Грегорич 66; Демирал 1, 59).
Пробившись в 1/8 финала только с третьего места после поражения от Австрии Нидерланды продемонстрировали свою лучшую игру на этом ЕВРО, разгромив Румынию 3:0 и позволив своим болельщикам начать мечтать о повторении успеха 1988 года.
„Мы извлекли уроки из игры с Австрией, - заявил защитник Дензел Думфрис. - На прошлой неделе у нас было много разговоров. Думаю, мы справились очень хорошо, особенно в прессинге и владении мячом. Мы очень гордимся тем, как отреагировали после игры с Австрией“.
Турция также оправилась от неудачи - разгрома от Португалии 0:3 во втором туре - и после победы над Чехией 2:1 драматично выиграла в 1/8 финала с тем же счетом как раз против Австрии.
„Я очень рад сыграть в Берлине перед нашими болельщиками, - сказал полузащитник Арда Гюлер. - Нидерланды, конечно, очень сложный соперник. Но мы верим в себя и тоже хотим пройти в следующий раунд“.
Если судить по матчам 1/8 финала с участием этих команд, а также по тому факту, что в их двух последних очных встречах было забито в общей сложности 13 голов, то этот поединок может стать настоящим триллером.
Исторические факты
Между собой в финальных турнирах ЕВРО и ЧМ прежде не играли. А в отборе на катарский ЧМ-2022 обменялись крупными домашними победами - 4:1 в Турции и 6:1 в Нидерландах.
На ЕВРО-2020 голландцы вылетели в 1/8 финала после поражения от чехов (0:2), а турки выбыли после группового этапа, на котором проиграли все 3 матча.
Высший результат Нидерландов на чемпионатах Европы - золото в 1988 году (2:0 в финале над сборной СССР). Лучшее достижение Турции на ЕВРО - полуфинал в 2008-м.
Ориентировочные составы
Нидерланды: Вербрюгген; Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке; Схаутен, Симонс, Рейндерс; Мален, Депай, Гакпо
„Висят“ на карточке: Веерман, Думфрис, Мален, Схаутен
Турция: Гюнок; Мюлдюр, Акайдын, Бардакджы, Кадыоглу; Йокушлу, Айхан; Йылдыз, Чалханоглу, Йылмаз; Гюлер
Дисквалифицированы: Демирал, Кекчю, Юксек
„Висят“ на карточке: Айхан, Гюлер, Гюнок, Йылдыз, Мюлдюр, Чакыр, Челик, Эзджан
Мнения экспертов
Корреспондент по сборной Нидерландов Дерек Брукман
„Оранжевые“ великолепно отреагировали на поражение от Австрии, показав свой лучший футбол на ЕВРО-2024 в победном матче против Румынии. Все более результативный Коди Гакпо теперь стал одним из лучших бомбардиров турнира, забив три гола в четырех матчах, а Хави Симонс выдал свою лучшую игру за сборную. Если голландцы смогут сохранить агрессию, быстрое взаимодействие, точную игру в пас и стойкость в обороне, которые они продемонстрировали в Мюнхене, то Турцию ждут большие проблемы.
Корреспондент по сборной Турции Айдын Гювенир
После выхода в плей-офф Турция, выдержав огромное психологическое давление, выбила Австрию, которая впечатлила всех на этом турнире. Их концентрация и психологическая стойкость (а также первый гол на первой минуте) имели решающее значение. Сейв Мерта Гюнока на последней минуте в Лейпциге стал действительно историческим и помог забыть о мартовском поражении от Австрии в товарищеском матче со счетом 1:6. Турция также проиграла Нидерландам со счетом 1:6 три года назад, но если игроки смогут сохранить холодную голову, то им по силам отомстить и за это поражение.
Цитаты
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман: „Иногда сложно объяснить, почему ты играешь плохо в одном матче и почему показывает топовый уровень в другом. [В матче с Румынией] у нас был трудный старт, но в итоге мы нашли свою игру и создали им проблемы. Может быть, нас можно покритиковать за то, что потребовалось слишком много времени, чтобы забить второй гол. Но конечный результат всегда важнее всего. Мы голландцы, и нам нужно показывать хороший футбол. В целом матч [против Румынии] получился великолепным“.
Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла: „Нидерланды, как и мы, очень талантливая команда, поэтому это будет тяжелый матч. Мы одна из наименее опытных команд, поэтому очень счастливы, что зашли так далеко. Я не верю в тактические схемы, но верю в тактику. Мы стараемся меняться от матча к матчу, адаптируясь к нашим соперникам. У нас есть два дисквалифицированных игрока в центре поля, но вернется Хакан Чалханоглу“.