По словам возглавлявшего исследование невропатолога Уилли Стюарта, риск для профессиональных футболистов варьируется от пятикратного увеличения шансов болезни Альцгеймера до примерно четырехкратного увеличения болезни двигательных нейронов и до двукратного увеличения случаев болезни Паркинсона.

Ученые считают, что это может быть связано с регулярными ударами головой по мячу.

"После серии ударов головой наблюдается измеримое ухудшение памяти, продолжающееся 24-48 часов. У футболистов также наблюдались изменения при сканировании мозга, которые могут быть связаны с такими ударами", - объясняет врач Шотландской футбольной ассоциации (SFA) c более чем 20-летним опытом Джон Маклин, принимавший участие в исследованиях.

Кроме того, футбольным клубам предписано сократить количество тренировок, где удар головой отрабатывается как повторяющееся упражнение, до одного дня в неделю.

Шотландская футбольная ассоциация уже разработала правила, ограничивающие игру головой в юношеском футболе, а также запрет на использование игры головой на тренировках для возрастной группы до 12 лет.

Новые правила вводятся после консультаций с 50 профессиональными мужскими и женскими клубами в Шотландии, а также после опроса клубов SFA.

Шотландия также стала первой страной в мире, в которой был принят единый свод рекомендаций относительно случаев сотрясения мозга для всех видов спорта и проведена кампания под лозунгом "If in doubt, sit them out", что можно перевести как "Есть сомнения - лучше пусть пересидит". Речь идет о том, что если у тренера или персонала есть подозрения, что спортсмен получил сотрясение мозга или травму головы, его необходимо вывести из игры или тренировки.

Спортивный корреспондент Би-би-си в Шотландии Крис Маклафлен отмечает, что ученые зафиксировали связь между игрой в футбол и повреждениями мозга, однако наука все еще не может с абсолютной уверенностью объяснить, почему так происходит. Хотя исследования отмечают, что наиболее подвержены этому риску защитники, которые по статистике играют головой чаще, чем остальные.

"Эксперты не хотят испытывать судьбу. На доказательство гипотез для получения точного ответа могут уйти десятилетия, но ученые не хотят ждать. Тренды в игре сейчас такие, что головой и так играют меньше, а под давлением новых научных данных нетрудно представить себе футбол будущего, где головой не будут играть совсем", - подчеркивает корреспондент Би-би-си.