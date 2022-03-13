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Продолжающаяся братоубийственная война России в Украине уже третью неделю уносит все больше и больше жизней.
В результате открытого российской армией огня погиб 16-летний футбольный талант
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16-летний талант украинского футбола Дмитрий Евдоченко и его мать Марина погибли под огнем, открытым российскими военными.

Донецкий клуб "Шахтер" сообщил о смерти перспективного отечественного футболиста.

Сообщается, что подросток и его мать пытались эвакуироваться из города Бровары Киевской области, но попали под обстрел противника.

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Примечательно, что оказавшаяся под нападением России Украина уже лишилась не менее трети представителей своего футбольного мира.

Также погибли 22-летний защитник львовских "Карпат" Виталий Сапила и Димитрий Мартиненко, 25-летний игрок Гостомеля, дом семьи которого разбомбили.

Мать Мартиненко не выжила, а отец и сестра получили тяжелые ранения.

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