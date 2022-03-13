В результате открытого российской армией огня погиб 16-летний футбольный талант

16-летний талант украинского футбола Дмитрий Евдоченко и его мать Марина погибли под огнем, открытым российскими военными.

Донецкий клуб "Шахтер" сообщил о смерти перспективного отечественного футболиста.

Сообщается, что подросток и его мать пытались эвакуироваться из города Бровары Киевской области, но попали под обстрел противника.

Примечательно, что оказавшаяся под нападением России Украина уже лишилась не менее трети представителей своего футбольного мира.

Также погибли 22-летний защитник львовских "Карпат" Виталий Сапила и Димитрий Мартиненко, 25-летний игрок Гостомеля, дом семьи которого разбомбили.

Мать Мартиненко не выжила, а отец и сестра получили тяжелые ранения.