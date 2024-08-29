В Париже открылись летние Паралимпийские игры

В Париже в среду, 28 августа, стартовали XVII летние Паралимпийские игры. Церемония открытия началась в 20.00 по местному времени на Площади Согласия. В параде сборных на Елисейских Полях приняли участие около 4400 атлетов - представители более 180 делегаций со всего мира.
На церемонии открытия Паралимпийских игр, которая впервые прошла за пределами стадиона, присутствовала и сборная Литвы, для которой эти игры являются юбилейными, десятыми с момента восстановления независимости.
Режиссером шоу, как и в случае с открытием и завершением прошедших ранее Олимпийских игр в Париже, выступил Тома Жолли, хореографические номера поставил Александр Экман. В эфире французской государственной радиостанции RFI Жолли рассказал, что положил в основу церемонии открытия Паралимпиады инклюзивность и пути от разобщенности к согласию в обществе.
Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября. Участвующие в них спортсмены будут бороться за медали в 22 видах спорта.
Флаг Литвы на открытии был доверен пловчихе Габриэле Чепавичюте и спортсмену Донатасу Дундзису. Всего на Паралимпийских играх в Париже Литву будут представлять девять спортсменов: стрелок Раймеда Бучинските, пловчиха Габриэле Чепавичюте, метательница диска Оксана Добровольская, легкоатлеты Андрюс Скуя, Аушра Гарункшните, Донатас Дундзис и Эйвиде Вайнаускайте, пловец Эдгарас Матакас и дзюдоист Освалдас Барейкис.
Крупнейшая сборная беженцев
Кроме того, на этих Паралимпийских играх выступит самая большая за всю историю сборная беженцев. Спортсмены из Ирана, Сирии, Афганистана, Камеруна и других стран посоревнуются в шести видах спорта - легкой атлетике, пауэрлифтинге, тхэквондо, настольном теннисе, триатлоне и гонках на спортивных колясках. Сборная беженцев представляет около 120 миллионов вынужденно перемещенных лиц по всему миру.
Паралимпиада - крупнейшее спортивное событие для людей с ограниченными возможностями. Его основал в 1948 году немецкий невролог Людвиг Гутман (Ludwig Guttmann), бежавший в Великобританию из нацистской Германии в 1939-м. Соревнования получили официальное название Паралимпийских игр в 1960 году. С тех пор они проводятся каждые четыре года, с 1988-го - в том же месте, что и Олимпиада.