2024.08.29 10:17

В Париже открылись летние Паралимпийские игры

 
блистала и литовская делегация
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Paryžiaus paralimpinių žaidynių atidarymas
Paryžiaus paralimpinių žaidynių atidarymas
ФОТО: Vytautas Dranginis 2024 | LTOK - V. Dranginio nuotr.

В Париже стартовали XVII летние Паралимпийские игры. В церемонии открытия приняли участие 4400 атлетов. Паралимпиада продлится до 8 сентября.

В Париже в среду, 28 августа, стартовали XVII летние Паралимпийские игры. Церемония открытия началась в 20.00 по местному времени на Площади Согласия. В параде сборных на Елисейских Полях приняли участие около 4400 атлетов - представители более 180 делегаций со всего мира.

На церемонии открытия Паралимпийских игр, которая впервые прошла за пределами стадиона, присутствовала и сборная Литвы, для которой эти игры являются юбилейными, десятыми с момента восстановления независимости.

Режиссером шоу, как и в случае с открытием и завершением прошедших ранее Олимпийских игр в Париже, выступил Тома Жолли, хореографические номера поставил Александр Экман. В эфире французской государственной радиостанции RFI Жолли рассказал, что положил в основу церемонии открытия Паралимпиады инклюзивность и пути от разобщенности к согласию в обществе.

Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября. Участвующие в них спортсмены будут бороться за медали в 22 видах спорта.

Флаг Литвы на открытии был доверен пловчихе Габриэле Чепавичюте и спортсмену Донатасу Дундзису. Всего на Паралимпийских играх в Париже Литву будут представлять девять спортсменов: стрелок Раймеда Бучинските, пловчиха Габриэле Чепавичюте, метательница диска Оксана Добровольская, легкоатлеты Андрюс Скуя, Аушра Гарункшните, Донатас Дундзис и Эйвиде Вайнаускайте, пловец Эдгарас Матакас и дзюдоист Освалдас Барейкис.

Paryžiaus paralimpinių žaidynių atidarymas

Крупнейшая сборная беженцев

Кроме того, на этих Паралимпийских играх выступит самая большая за всю историю сборная беженцев. Спортсмены из Ирана, Сирии, Афганистана, Камеруна и других стран посоревнуются в шести видах спорта - легкой атлетике, пауэрлифтинге, тхэквондо, настольном теннисе, триатлоне и гонках на спортивных колясках. Сборная беженцев представляет около 120 миллионов вынужденно перемещенных лиц по всему миру.

Паралимпиада - крупнейшее спортивное событие для людей с ограниченными возможностями. Его основал в 1948 году немецкий невролог Людвиг Гутман (Ludwig Guttmann), бежавший в Великобританию из нацистской Германии в 1939-м. Соревнования получили официальное название Паралимпийских игр в 1960 году. С тех пор они проводятся каждые четыре года, с 1988-го - в том же месте, что и Олимпиада.

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