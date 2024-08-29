В Париже открылись летние Паралимпийские игры

Паралимпиада - крупнейшее спортивное событие для людей с ограниченными возможностями. Его основал в 1948 году немецкий невролог Людвиг Гутман (Ludwig Guttmann), бежавший в Великобританию из нацистской Германии в 1939-м. Соревнования получили официальное название Паралимпийских игр в 1960 году. С тех пор они проводятся каждые четыре года, с 1988-го - в том же месте, что и Олимпиада.