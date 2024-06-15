В матче открытия ЕВРО сборная Германии за тайм разгромила Шотландию

В Германии стартовал 17-й по счету чемпионат Европы по футболу. В матче открытия хозяева первенства немцы в Мюнхене уверенно обыграли сборную Шотландии. В этой игре состоялось и первое удаление: на 44-й минуте красную карточку получил защитник шотландцев Портеус.

Немецкая сборная под руководством Юлиана Нагельсманна не испытала серьезных проблем в стартовом матче. Стоит отметить, что Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории Евро - в первый день ЕВРО-2024 ему 36 лет и 327 дней. Немецкий специалист превзошел рекорд Сречко Катанеца, который на Евро-2000 был главным тренером сборной Словении в 36 лет и 333 дня.