В финале Кубка мира по плаванию три литовца: Мейлутите вне конкуренции

В минувшие выходные в Берлине Р. Мейлутите установила новый рекорд Кубка мира в этом виде соревнований (29,56 секунды). В отборе на 200 м брассом А. Шидлаускас занял 4-е место и вышел в финал. Он преодолел это расстояние за 2 мин.13,54 сек. Утром быстрее литовца плыли только голландец Арно Камминга (2 мин. 13,46 сек.), китаец Хайинг Цинь (2 мин. 12,53 сек.) и Каспар Корбо (2 мин. 11,28 сек.) из Нидерландов. А. Шидлаускас стремится к олимпийскому нормативу в этом виде (2 мин. 9,68 сек.). Д. Рапшис, занявший сегодня утром четвертое место в квалификации среди мужчин на дистанции 200 м вольным стилем, также пробился в третий финал в Афинах.