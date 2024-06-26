Уникальная ситуация: Дания обошла Словению из-за желтой карточки, которую получил не игрок

В последнем туре матчи Дания - Сербия и Англия - Словения завершились с одинаковым счетом 0:0. В результате Англия с 5 очками вышла в 1/8 финала с первого места, а в споре за второе место возникла интересная ситуация - Дания и Словения набрали по 2 очка, между собой сыграли 1:1 и имели одинаковую разность мячей (по 2-2).
Итоговая таблица группы С
1. Англия 3 1-2-0 2-1 5
2. Дания 3 0-3-0 2-2 3
3. Словения 3 0-3-0 2-2 3
4. Сербия 3 0-2-1 1-2 2
Приоритет дополнительных показателей при равенстве очков: 1. личные встречи. 2. разница мячей. 3. количество голов. 4. дисциплинарные очки. 5. рейтинг отборочного турнира.
Серия пенальти в этот раз была невозможна, хоть и прописана в регламенте – команды играли в параллельных матчах, а не между собой, сообщает Sports.ru.
Первые три пункта у датчан и словенцев оказались равными и пришлось подсчитывать желтые и красные карточки (один балл штрафа - за желтую, три – за красную, четыре – если за желтой последовала прямая красная).
По итогам трех туров у команд оказалось по четыре желтых карточки. Хотя в протоколе УЕФА отмечена и пятая, техническому директору сборной Словении Миливойе Новаковичу. Без учета карточки Новаковича – равенство. С ней – на одну больше у словенцев. Для тренера словенцев Матьяжа Кека сюрпризом такая развязка не стала: он про карточку Новаковича наверняка знал.
В дисциплинарном рейтинге сборных от УЕФА, который обновлялся по ходу игры, у словенцев было указано шесть карточек – то есть только игровые. Дополнительных разъяснений организация не давала.
Но даже если не учитвать карточку техдиректору словенцев, а опираться на уже следующий, пятый пункт регламента, то и по рейтингу отбора Дания будет выше конкурента.
Рейтинг квалификаии и ввели в регламент, чтобы точно можно было распределить команды по местам – даже при полном равенстве показателей на турнире. Дания там на девятом месте, Словения – на 15-м.
Интересно, что в отборе на ЕВРО-2024 команды выступали в одной группе и заняли два первых места, причем набрали одинаковое количество очков - по 22. Но датчане стали первыми по личным встречам - 1:1 и 2:1. Эта деталь и при равенстве карточек тоже оставляла Данию выше Словении в группе С на ЕВРО-2024.
Таким образом, Дания вышла в плей-офф со второго места в группе. Словения также сыграет в 1/8 финала - она попала в топ-4 среди команд, занявших в группах третьи места.
В 1/8 финала Дании играть с Германией (29 июня в Дортмунде). Словения пока ждет соперника: это будет или Португалия, или победитель группы Е (пока лидирует Румыния, но у всех по три очка перед последним туром).