Уникальная ситуация: Дания обошла Словению из-за желтой карточки, которую получил не игрок

Серия пенальти в этот раз была невозможна, хоть и прописана в регламенте – команды играли в параллельных матчах, а не между собой, сообщает Sports.ru .

В последнем туре матчи Дания - Сербия и Англия - Словения завершились с одинаковым счетом 0:0. В результате Англия с 5 очками вышла в 1/8 финала с первого места, а в споре за второе место возникла интересная ситуация - Дания и Словения набрали по 2 очка, между собой сыграли 1:1 и имели одинаковую разность мячей (по 2-2).

В дисциплинарном рейтинге сборных от УЕФА, который обновлялся по ходу игры, у словенцев было указано шесть карточек – то есть только игровые. Дополнительных разъяснений организация не давала.

По итогам трех туров у команд оказалось по четыре желтых карточки. Хотя в протоколе УЕФА отмечена и пятая, техническому директору сборной Словении Миливойе Новаковичу. Без учета карточки Новаковича – равенство. С ней – на одну больше у словенцев. Для тренера словенцев Матьяжа Кека сюрпризом такая развязка не стала: он про карточку Новаковича наверняка знал.

Первые три пункта у датчан и словенцев оказались равными и пришлось подсчитывать желтые и красные карточки (один балл штрафа - за желтую, три – за красную, четыре – если за желтой последовала прямая красная).

Но даже если не учитвать карточку техдиректору словенцев, а опираться на уже следующий, пятый пункт регламента, то и по рейтингу отбора Дания будет выше конкурента.

Рейтинг квалификаии и ввели в регламент, чтобы точно можно было распределить команды по местам – даже при полном равенстве показателей на турнире. Дания там на девятом месте, Словения – на 15-м.

Интересно, что в отборе на ЕВРО-2024 команды выступали в одной группе и заняли два первых места, причем набрали одинаковое количество очков - по 22. Но датчане стали первыми по личным встречам - 1:1 и 2:1. Эта деталь и при равенстве карточек тоже оставляла Данию выше Словении в группе С на ЕВРО-2024.