Бывший капитан сборной Англии и "Манчестер юнайтед" Бобби Чарльтон однажды сказал, что футбол придумали ради Пеле.

И правда: для множества комментаторов и болельщиков великий бразилец — самое яркое олицетворение футбола и лучший игрок в истории.

Молниеносная скорость передвижения по полю сочеталась у него с убийственной точностью ударов по воротам.

Пеле был не только спортсменом, но и общественным деятелем, боровшимся за экологию и улучшение жизни бедняков.

У себя на родине он стал национальным героем, в мире — спортивным кумиром для миллионов.

Рождение звезды

Успехи бразильского футбола объясняют пылким южным темпераментом, теплым климатом, позволяющим подросткам гонять мяч круглый год, и нищетой значительной части населения. Каждый мальчик из простой семьи с раннего детства знал, что самый верный способ выйти в люди для него — стать хорошим футболистом.

Именно такой путь проделал Эдсон Арантис ду Насименту, появившийся на свет в 1940 году в городе Трес-Корасойнс на юго-востоке Бразилии.

Датой рождения в его документах значилось 21 октября, но Пеле настаивал, что это произошло двумя днями позже. "Мы в Бразилии не заморачиваемся точностью", — говаривал он.

Родители назвали сына в честь американского изобретателя, "короля электричества" Томаса Эдисона, потому что незадолго до этого в их дом провели свет, но неизвестно почему выбросили из имени букву "и".

Потом семья переехала в город Бауру. Там мальчик подрабатывал в кафе. Играть в футбол его научил отец, но родители были так бедны, что не могли купить мяч, и будущий чемпион мира тренировался, пиная набитый тряпками старый носок.

Просто Пеле

Прозвище дали ему школьные приятели, причем ни они, ни сам Пеле не могли сказать, что оно значит.

Кличка ему не нравилась, поскольку напоминала португальское слово, имитирующее младенческий лепет.

Подростком он начал выступать за местные любительские команды.

Тогда в Бразилии набирал популярность футбол в закрытых помещениях. Молодому Пеле он нравился больше стадионного.

"Я там был как рыба в воде, — вспоминал он. — [Там] соображать нужно быстрее".

Он был капитаном юниорской команды городского клуба "Атлетик" на трех первенствах штата Минас-Жерайс, и уже тогда его яркий талант был очевиден для всех.

В июне 1956 года тренер Валдемар де Брито пригласил 15-летнего Пеле в профессиональный клуб "Сантос", заявив директорам клуба, что этот парень будет лучшим игроком в мире.

Стремительный взлет

Спустя год Пеле вошел в основной состав "Сантоса", в первой же игре забил гол, а к концу сезона стал лучшим бомбардиром бразильской футбольной лиги.

Еще через 10 месяцев его включили в национальную сборную.

Свой первый международный матч он провел против Аргентины на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Бразильцы тогда проиграли со счетом 1:2.

Единственный бразильский гол был на счету Пеле, который стал самым молодым игроком в истории футбола, забившим в матче национальных сборных.

Спортивные руководители не хотели брать его на чемпионат мира 1958 года, поскольку он недавно получил травму колена, но товарищи по команде их убедили. Первым матчем Пеле в Кубках мира стала игра против сборной СССР.

Мировой триумф

В четверьфинальном матче против сборной Уэльса Пеле поразил ворота соперника, поставив еще один рекорд — теперь он стал самым молодым футболистом, когда-либо забивавшим на чемпионатах мира.

В полуфинале со сборной Франции, который бразильцы выиграли со счетом 2:1, он забил второй гол, обеспечивший победу.

В финале против команды Швеции Пеле забил два гола. Бразильцы победили со счетом 5:2, впервые став чемпионами мира. Впоследствии они выигрывали Кубок мира еще четыре раза, став самой успешной футбольной сборной в истории.

Вернувшись домой, Пеле вместе с "Сантосом" выиграл первенство Бразилии, вновь став лучшим бомбардиром лиги. Тогда он забил 58 голов, что по сей день — рекорд бразильских национальных чемпионатов.

В 1962 году "Сантос" выиграл считающийся историческим матч против португальской "Бенфики". Пеле забил три гола.

"Я надеялся остановить этого великого человека, но меня превзошел тот, кто, в отличие от всех нас, родился на другой планете", — сказал тогда вратарь Коста Перейра.

Богатые клубы, включая "Манчестер юнайтед" и мадридский "Реал", наперебой пытались заключить контракт с лучшим игроком мира. В ответ правительство Бразилии специальным указом объявило Пеле национальным достоянием и запретило ему играть за иностранные клубы.

Команда мечты

На Кубках мира 1962-го и 1966 годов Пеле не удалось проявить себя в полную силу. Он был главной мишенью для защитников всех команд, его опекали жестко и грубо, из-за травм он оба раза не смог доиграть чемпионаты до конца.

Зато мировое первенство 1970 года в Мексике воистину стало триумфом 30-летнего бомбардира. Он забил на нем четыре гола, в том числе в финале с итальянцами.

Сборная Бразилии в третий раз завладела Кубком Жюля Риме и получила право навечно оставить его у себя.

Тот состав считается лучшим в истории бразильского футбола. Вместе с Пеле в нем играли такие звезды мировой величины, как Жаирзиньо и Ривелино.

Благодаря развитию спутникового телевидения, матчи из Мексики впервые транслировались в прямом эфире по всему миру.

Пеле по сей день остается единственным футболистом в истории, который трижды стал чемпионом мира в составе национальной сборной.

В 1969 году он забил свой 1000-й гол в профессиональной карьере — правда, к некоторому разочарованию болельщиков, с пенальти, а не в результате красивой комбинации.

Величайший спортсмен в истории

За свою профессиональную карьеру Пеле забил 1281 гол в 1363 матчах, в том числе 1091 гол в 1116 играх за "Сантос" и 77 в 92 матчах за национальную сборную, что является мировым рекордом.

Его называли игроком, не уходящим с поля без гола, хотя это и было некоторым преувеличением. Но лишь некоторым.

В 1999 году МОК объявил Пеле величайшим спортсменом в истории. Он также считается лучшим футболистом XX века по версии ФИФА и членом символической сборной мира всех времен.

Свой последний матч за сборную Бразилии Пеле провел 18 июля 1971 года в Рио-де-Жанейро против команды Югославии, последний матч за "Сантос" — в 1974 году.

Жизненные трудности

В середине 1960-х Пеле столкнулся с серьезными денежными проблемами и залез в долги — по его словам, из-за плохих финансовых консультантов.

Военные, правившие в то время в Бразилии, проводили расследование в отношении спортсмена в связи с его симпатиями к левым.

В 1975 году Пеле неожиданно для всех заключил контракт с нью-йоркским клубом "Космос", став самым высокооплачиваемым на тот момент футболистом в мире. Он говорил, что сделал это для поправки своего материального положения и популяризации в США "этой прекрасной игры". До Пеле в США знали только американский футбол, имеющий мало общего с европейским (его американцы называют соккером).

В 1976 году "Космос" выиграл первенство Североамериканской футбольной лиги, а посещаемость матчей клуба с приходом Пеле увеличилась в десять раз.

В последний раз Пеле вышел на поле 1 октября 1977 года в товарищеском матче между "Космосом" и его родным "Сантосом", в котором отыграл первый тайм за "Космос", а второй за "Сантос".

Министр, посол и глобальный бренд

Имя Пеле известно даже тем, кто совершенно не интересуется футболом.

После ухода из спорта он превратил свое прозвище в торговую марку и однажды пошутил, что в мире существуют всего три истинно великих бренда: Иисус, Coca-Cola и Пеле.

В 1990-х он был послом ООН по вопросам окружающей среды и послом доброй воли ЮНЕСКО, в 1995-1998 гг. занимал пост министра спорта Бразилии и пытался бороться с коррупцией в футболе.

В 1981 году сыграл вместе с Сильвестром Сталлоне и Майклом Кейном в голливудском фильме "Побег к победе".

Публичная активность Пеле сыграла немаловажную роль в предоставлении Рио-де-Жанейро права принять у себя летнюю Олимпиаду 2016 года.

В 1998 году королева Елизавета II на церемонии в Букингемском дворце возвела его в командоры ордена Британской империи, хотя он, не будучи британцем, не мог пользоваться приставкой "сэр".

Пеле был трижды женат, у него пять детей. Молва приписывала ему романы и внебрачных детей, но доказательств этому нет.

В последние годы жизни Пеле перенес операцию на шейке бедра и передвигался в кресле на колесиках.

Но человечество помнит его не таким. Спортивный гений Пеле приносил радость миллионам, он пользовался глубоким уважением и своих болельщиков, и соперников.

"Пеле нельзя считать просто великим спортсменом, он был выше", — сказал знаменитый венгерский центрфорвард Ференц Пушкаш.

Наверное, лучше всех раскрыл сущность уникального таланта Пеле Нельсон Мандела: "Наблюдая за его игрой, мы видели сочетание детской увлеченности и зрелой мужественности".