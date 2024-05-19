Украинский боксёр Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира

Бой Фьюри и Усика состоялся вечером в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он продлился все 12 раундов. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун, но тот смог продолжить схватку.
Это первое поражение Фьюри на его чемпионском пути. Фьюри заявил, что, по его мнению, он выиграл большинство раундов, а судьи присудили победу Усику по очкам из сочувствия его воюющей стране. Он сообщил, что его следующая схватка с Усиком состоится в октябре.
Усик по итогам боя заявил, что его победа важна не только для него самого, но и для всего украинского народа, для страны и для военных, которые сейчас защищают её.
Президент Украины поздравил боксёра с победой. "Украинцы бьют мощно!" — написал Владимир Зеленский в телеграм-канале.
Радио Свобода
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