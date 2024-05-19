2024.05.19 10:12

Украинский боксёр Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира

 
Радио Свобода
Tysonas Fury ir Oleksandras Usykas
Tysonas Fury ir Oleksandras Usykas
ФОТО: AP / Scanpix
Украинский боксёр Александр Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Он победил своего американского соперника Тайсона Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории с 1999 года.

Бой Фьюри и Усика состоялся вечером в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он продлился все 12 раундов. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун, но тот смог продолжить схватку.

Это первое поражение Фьюри на его чемпионском пути. Фьюри заявил, что, по его мнению, он выиграл большинство раундов, а судьи присудили победу Усику по очкам из сочувствия его воюющей стране. Он сообщил, что его следующая схватка с Усиком состоится в октябре.

Усик по итогам боя заявил, что его победа важна не только для него самого, но и для всего украинского народа, для страны и для военных, которые сейчас защищают её.


Президент Украины поздравил боксёра с победой. "Украинцы бьют мощно!" — написал Владимир Зеленский в телеграм-канале.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Радио Свобода
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии