Украинский боксёр Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира

Бой Фьюри и Усика состоялся вечером в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он продлился все 12 раундов. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун, но тот смог продолжить схватку.

Это первое поражение Фьюри на его чемпионском пути. Фьюри заявил, что, по его мнению, он выиграл большинство раундов, а судьи присудили победу Усику по очкам из сочувствия его воюющей стране. Он сообщил, что его следующая схватка с Усиком состоится в октябре.