Украинский боксер Александр Усик защитил титул чемпиона в бою с Джошуа

Боксерский поединок из 12 раундов состоялся в ночь на воскресенье в городе Джидда Саудовской Аравии на арене King Abdullah Sports City.
В целом бой-реванш проходил на равных с обоюдными шансами на успех.
Усик одержал победу раздельным решением судей. Как пишет издание Championat.com, по подсчетам украинского судьи, победить должен был Джошуа, но британский арбитр отдал победу Усику.
Теперь в активе украинского боксера 20 побед, из них 13 - нокаутом, и ни одного поражения.
СМИ сообщали, что матч принесет боксерам 80 млн долларов, которые они поделят пополам.
Букмекеры считали фаворитом боя Александра Усика - перед началом боя ставки на его победу принимались с коэффициентом 1,57, а на победу Джошуа - с коэффициентом 3,1.
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