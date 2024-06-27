Украина сдержала Бельгию, но вылетела с ЕВРО-2024

Группа E. Итог
1. РУМЫНИЯ 3 1-1-1 4-3 4
2. БЕЛЬГИЯ 3 1-1-1 2-1 4
3. СЛОВАКИЯ 3 1-1-1 3-3 4
4. Украина 3 1-1-1 2-4 4
Перед последним туром у всех команд было по три очка. При этом Румыния и Бельгия имели разность мячей по „+1“, Словакия - „0“, а Украина - „-2“.
Если в третьем туре оба матча завершались вничью, то команды оставались на своих местах, причем румыны, бельгийцы и словаки выходили в плей-офф, а украинцы вылетали.
Если кто-то в любой из пар набирал 3 очка, то гарантировал себе проход дальше, а вот поражение резко понижало шансы на продолжение борьбы.
Украина не пропустила на ЕВРО впервые за 14 матчей
Бельгию в целом ничья устраивала: команда гарантировала себе топ-3 при любом результате в параллельном матче. Украине тоже хватало одного очка при условии победы румын или словаков. А вот если в другой паре команды делили очки, то тогда украинцам требовалась уже победа.
В Штутгарте на первых минутах команда Сергея Реброва отдала инициативу сопернику, основное внимание сосредоточив на обороне. Бельгийцы неспешно катали мяч, но не могли придумать способов взломать насыщенную оборону. Лишь однажды за тайм подопечным Доменико Тедеско удалось вырваться на хорошую позицию. На 7-й минуте де Брюйне вывел к воротам Лукаку, нападающий оторвался от защитников, но вместо удара - лишь несильный тычок. Еще пару раз де Брюйне примеривался издали, но позиции были слишком сложные.
Украинская сборная освоилась к середине тайма и смелее стала убегать в контратаки. Первым потревожил Кастельса ударом с 17-ти метров Яремчук. Потом Миколенко откликнулся на длинный заброс и с фланга сбросил мяч в штрафную под удар Судакову - Кастельс у штанги зафиксировал мяч. А на 42-й минуте Яремчук вышел к воротам под острым углом и прострелил на свободного Довбика, но тот не успел замкнуть - 0:0 после первого тайма.
Между тем во Франкфурте в матче Словакия - Румыния после первого тайма тоже была ничья - 1:1. Таким образом, перед началом вторых таймов турнирные расклады в группе не изменились: Бельгия, Словакия и Румыния проходили дальше, а Украина - вылетала.
Во втором тайме украинцы начали активно прессинговать. Бельгийцы были к этому готовы, без проблем выбирались из-под прессинга, переходили на чужую половину поля и дальше следовала позиционная перепасовка. На 56-й минуте „красным дьяволам“, наконец, удалась скоростная фланговая атака, по центру набегал Лукаку, да только прострел Доку получился не точным.
В середине тайма команды выдали яркий отрезок. В ходе затяжной атаки Бельгии метров Трубин отличным сэйвом парировал удар Карраско с 16-ти метров. В ответном выпаде украинцев Довбик пробивал с нескольких метров - Фас в подкате заблокировать удар.
На 83-й минуте Малиновский едва не забил прямым ударом с углового! Нападающий неожиданно закрутил с корнера под ближнюю штангу, Кастельс „потерял“ ворота и уже на самой „ленточке“ успел руками вынести мяч.
Чем ближе был конец матча, тем более большими силами шли украинцы вперед. Игра раскрылась, у Бельгии появились прекрасные возможности для контратак, но она действовала прямолинейно.
В концовке матча Украина упустила два шанса вырвать победу. Удар Малиновского с 19-ти метров пришелся в Кастаня. А рейд Судакова по центру завершился низовым ударом из пределов штрафной - Кастельс не суетился и остановил мяч.
В итоге оба матча последнего тура завершились вничью (Бельгия - Украина - 0:0, Словакия - Румыния - 1:1) и у всех команд стало по 4 очка. Впервые в истории ЕВРО все команды в группе набрали одинаковое количество очков.
Пришлось считать общую разность мячей. Первое место заняла Румыния („+1), второе - Бельгия („+1“), третье - Словакия („0“), все они прошли в плей-офф. Украина же с „-2“ осталась худшей и завершила выступления на ЕВРО-2024.
Сборная Украины впервые сыграла „на ноль“ за все время выступления в финальных турнирах ЕВРО (4 турнира). Она пропускала в предыдущих 13-ти матчах с момента своего дебюта на ЕВРО (на ЕВРО-2012 и ЕВРО-2016 - по три матча, на ЕВРО-2020 - 5 матчей, на ЕВРО-2024 - два матча), что является антирекордом среди всех команд.
Интересно, что на предыдущем ЕВРО украинцам хватило трех очков (победа над Северной Македонией - 2:1), чтобы выйти в плей-офф с третьего места в группе и потом дойти до четвертьфинала. А в этот раз даже 4 очка не позволили ей подняться выше четвертой строки.
Гроссмейстерская ничья Словакии и Румынии
Сборная Словакии начала матч как лидер, захватив инициативу и прессингуя соперников. Удалось создать и опасный момент - в середине первого тайма Гараслин отдал отличную передачу со стандарта, но никто не смог замкнуть передачу, упустив момент. Румыния отвечала редко, но ярко - Рациу опасно пробил в дальний угол со штрафной, и только Дубравка смог спасти ситуацию. Словакия смогла укрепить преимущество, благодаря заброшенному мячу: на 24-й минуте Куцка отдал точный пас на прикрытого Дуду, который головой отправил мяч в пустой угол ворот - 1:0.
Румыния ненадолго отдала контроль над игрой словакам, но вскоре получила свой момент. На 34-й минуте Ганцко завалил румынского нападающего на линии штрафной, за что был назначен казавшийся спорным пенальти. Но VAR всё расставил по местам и продемонстрировал, что Ганцко действительно задел ногой Хаджи в пределах штрафной. Рэзван Марин с 11-метрового поразил „девятку“ - 1:1.
На второй тайм Румыния вышла всё ещё под впечатлением от забитого мяча и смогла организовать очень опасную атаку - удар Марина отразил Дубравка. Тут же Дрэгуш из-под защитника пробил в сторону ворот Словакии, но мяч ушёл чуть выше ворот. Во второй половине тайма Словакия вновь вернула себе инициативу, но до опасных моментов не дошло.
Ничья 1:1 устроила обоих соперников. Румыны, которые до начала ЕВРО котировались как аутсайдеры, стали победителями группы, а словаки вышли в 1/8 финала с третьего места. Ключевой для Румынии стала победа над Украиной в первом туре (3:0).
Румыния во второй раз сыграет в плей-офф чемпионата Европы. Ранее ей удавалось дойти до стадии 1/4 финала в 2000-м. Тогда на групповом этапе румыны обыграли сборную Англии (3:2), сыграли вничью с Германией (1:1) и проиграли Португалии (0:1), а в четвертьфинале вылетели от Италии (0:2). На ЕВРО-2008 и ЕВРО-2016 Румыния не выходила из группы.
Группа Е
Украина - Бельгия 0:0
Украина: Трубин, Тымчик, Сваток (Ярмоленко, 81), Матвиенко, Забарный, Миколенко (Зинченко, 58), Шапаренко (Ванат, 70), Судаков, Бражко (Степаненко, 70), Яремчук (Малиновский, 70), Довбик.
Бельгия: Кастельс, Кастань, Вертонген, Фас, Теате, де Брюйне, Тилеманс (Мангаля, 62), Онана, Троссард (Карраско, 62), Доку (Бакайоко, 77), Лукаку (Опенда, 90).
Предупреждения: Фас (43), Довбик (69).
Судья: Энтони Тэйлор (Англия).
26 июня. Штутгарт. MHPArena. 54 000 зрителей.
Владение мячом: 43% - 57%
Удары (в створ): 14 (5) - 11 (4)
Угловые: 3-7
Фолы: 9-8
Передачи (точные): 378 (326) - 560 (498)
Словакия - Румыния (1:1)
Голы: Дуда 24 - Марин 37 (пен).
Словакия: Дубравка, Пекарик (Дьомбер, 90), Шкриньяр, Вавро, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дуда (Беро, 90), Гараслин (Суслов, 70), Шранц (Дюриш, 78), Стрелец (Боженик, 70).
Румыния: Ницэ, Рациу, Буркэ, Дрэгушин, Банку, Хаджи (Ман, 66), Станчу, Марин (Рус, 86), Марин, Дрэгуш (Пушкаш, 67), Коман (Сореску, 58).
Предупреждения: Буркэ (45+1), Банку (45+3), Пушкаш (88), Дуда (90+1).
Cудья: Даниэль Зиберт (Германия).
26 июня. Франкфурт. Deutsche Bank Park.
Владение мячом: 55% - 45%
Удары (в створ): 13 (4) - 9 (5)
Угловые: 5-1
Фолы: 11-10
Передачи (точные): 441 (356) - 321 (232)