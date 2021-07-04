Пропустив уже на четвертой минуте, сборная Украины в итоге потерпела разгромное поражение в 1/4 финала ЕВРО-2020.

Команде Андрея Шевченко очень важно было освоиться в Риме в матче против столь грозного оппонента, но вместо этого она пропустила уже на четвертой минуте. Рахим Стерлинг сделал прекрасный пас в штрафную площадь, и Кейн в ближнем бою переиграл Георгия Бущана. Джордан Пикфорд впервые вступил в игру на 17-й минуте, отразив хороший удар Романа Яремчука в ближний угол. Инициативой же владели англичане, и Бущан здорово проявил себя в эпизоде с дальним выстрелом Деклана Райса.

Ближе к концу первого тайма Украина потеряла из-за травмы опытного защитника Сергея Кривцова, но поскольку нужно было отыгрываться, Шевченко заменил его на атакующего хавбека Виктора Цыганкова. Впрочем, до перерыва украинцы Пикфорда больше не тревожили, а в самом начале второго тайма пропустили снова. Люк Шоу подал штрафной с левого фланга, а Гарри Магуайр выиграл верховую борьбу и расстрелял Бущана. Через четыре минуты после гола Магуайра дубль оформил Кейн — при полном попустительстве украинской обороны он головой замкнул еще одну передачу Шоу.

Крупный счет деморализовал сборную Украины, тогда как англичане продолжали проводить одну атаку за другой. Бущан парировал мяч на угловой после опаснейшего удара Кейна, последовала подача Мейсона Маунта со "стандарта", и на сей раз без помех головой бил уже вышедший на замену Хендерсон — 4:0. Англичане до сих пор не пропустила на ЕВРО-2020 ни одного мяча и возвращается на "Уэмбли", где в среду в полуфинале встретится с Данией.