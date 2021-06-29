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По словам вице-председателя Еврокомиссии, полуфинал и финал чемпионата Европы по футболу должны быть перенесены из Лондона из-за распространения "дельта"-варианта коронавируса.
Wembley stadionas
Wembley stadionas
© Vida Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен пересмотреть решение о проведении финальных матчей чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) в Лондоне - в связи с распространением в Великобритании "дельта"-вариантакоронавируса. Такое мнение в понедельник, 28 июня, в Брюсселе высказал вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.

По словам Схинаса, он "лично" не считает, что имеет смысл проводить полуфиналы 6 и 7 июля, а также финальную игру 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

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УЕФА должен "тщательно проанализировать" ситуацию

По словам вице-председателя ЕК, у него есть опасения по поводу организации матчей "на полном стадионе - в то время, когда Соединенное Королевство ограничивает поездки своих граждан в страны Европейского Союза".

УЕФА должен "тщательно проанализировать" это решение и выбрать место проведения игр, "полностью осознавая все факты", подчеркнул Схинас.

В Великобритании около 95 процентов новых случаев инфицирования коронавирусом связаны с вариантом "дельта", впервые выявленном в Индии. Уровень заболеваемости в стране - в четыре раза выше, чем в среднем по ЕС. Тем не менее британское правительство до сих пор отвергало призывы перенести финальные матчи чемпионата Европы в другую страну. На полуфинал и финал на стадионе "Уэмбли" будут допущены 60 000 зрителей.

По данным портала Worldometer, всего с начала пандемии в Великобритании инфицированы 4 755 078 человек, 128 103 умерли с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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Deutsche Welle

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