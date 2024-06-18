УЕФА предъявил Албании четыре обвинения из-за поведения фанатов

УЕФА завел дисциплинарное дело на Албанию. Это первое дисциплинарное дело на Евро-2024, сообщает ESPN.
Албании предъявили четыре обвинения – за „провокационное сообщение“ фанатов, бросание предметов, использования фейерверков и „вторжение на игровое поле“. Один человек, напомним, вышел на поле ближе к концу игры, которую Албания проиграла Италии 1:2.
УЕФА не сообщил, какое именно фанатское сообщение вызвало возражения, отметив лишь, что обвинение относится к „передаче провокационного сообщения, не подходящего для спортивного мероприятия“.
Некоторые албанские фанаты вывесили флаги Армии освобождения Косово. Этнические албанские сепаратисты из этой группировки вели войну с сербскими войсками в 1998-1999 годах на территории, которая в то время была провинцией Косово.
Косово провозгласило независимость в 2008 году, но Сербия не признает его независимость. На игре также был вывешен флаг с изображением карты „Великой Албании“.
Между тем Футбольный союз Косово просит наказать Сербию из-за поведения фанатов на Евро-2024.
По информации Koha, организация обратилась к УЕФА с просьбой принять дисциплинарные меры против сербского футбольного союза. Причиной послужили скандирования сербских болельщиков и показ флага Сербии с картой Косово перед, до и во время матча со сборной Англии (0:1) на чемпионате Европы.