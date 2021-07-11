Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать Футбольную ассоциацию Англии (The Football Association, FA) на 30 тыс. евро по итогам полуфинального матча чемпионата Европы (Евро-2020) против сборной Дании (2:1) 7 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Об этом сообщили в субботу, 10 июля, на сайте организации.

Предписание озвучила Контрольно-​этическая и дисциплинарная инстанция (CEDB) УЕФА.

Использование лазерной указки и запуск пиротехники

"CEDB принял решение оштрафовать Футбольную ассоциацию Англии на 30 тыс. евро за использование (болельщиками - Ред.) лазерной указки, беспорядки во время исполнения национальных гимнов и запуск фейерверков", - говорится в обосновании.

Фанаты светили указкой в глаза датскому голкиперу Касперу Шмейхелю при исполнении пенальти англичанами. Шмейхель отбил удар, однако на добивании английский нападающий Гарри Кейн все же поразил ворота.

Евро-2020: в финале Англия встретится с Италией

Счет 1:1 в матче 7 июля, несмотря на яростные атаки англичан, сохранялся вплоть до конца основного времени. В дополнительное, на 104-й минуте, капитан английской сборной Кейн, добив не реализованный им же пенальти, решил исход встречи в пользу своей команды. Таким образом сборная Англии впервые в истории сыграет в финале футбольного чемпионата Европы.

Он пройдет 11 июля также в Лондоне на "Уэмбли". Сборная Италии встретится с командой Англии. Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако был перенесен из-за пандемии.