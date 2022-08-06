Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал турецкий клуб "Фенербахче" на 50 тысяч евро за бросание болельщиками предметов на поле и за скандирование "провокационных сообщений оскорбительного характера" во время матча с киевским "Динамо", сообщается на сайте УЕФА в пятницу, 5 августа.

Решение было вынесено после дисциплинарного расследования, начатого по итогам матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Фенербахче" и киевским "Динамо", прошедшего 27 июля в Стамбуле. Тогда болельщики турецкой команды несколько раз проскандировали имя и фамилию президента России Владимира Путина. Это произошло после того, как украинская команда открыла счет в матче.

УЕФА после дисциплинарного расследования постановил вынести "Фенербахче" официальное предупреждение, оштрафовать команду и частично закрыть трибуны домашнего стадиона турецкого клуба на время следующего мачта под эгидой УЕФА. Кроме того, команде назначен двухлетний испытательный срок.

Руководство "Фенербахче" осудило фанатов

На следующий день после матча руководство "Фенербахче" осудило поведение своих болельщиков, заявив, что придерживается принципа "спорт вне политики". "Какой бы ни была причина, мы категорически не приветствуем такую реакцию наших трибун. Это не отражает ценности и позицию нашего клуба, было бы несправедливо приписывать их всем нашим болельщикам и возлагать ответственность на наш клуб", - говорилось в заявлении "Фенербахче".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу отказался участвовать в послематчевой пресс-конференции. "Я очень сосредоточен на игре команды во время матча, ничего не слышал. Я очень волновался и ничего не слышал. Но, как я понимаю, это скандирование не осталось незамеченным главным тренером Мирчей Луческу, который не пришел на пресс-конференцию", - прокомментировал инцидент президент "Динамо" Игорь Суркис.