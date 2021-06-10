При этом на форме украинских футболистов останется надпись «Слава Украине!» и изображение страны с Крымом в составе.
В УЕФА сочли, что лозунг «Героям Слава!» нужно убрать, так как сочетание обеих надписей «явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение».
Корреспонденту «Чемпионата» в УЕФА пояснили, что границы Украины с Крымом в составе признает Организация объединенных наций, поэтому очертания страны на форме украинской сборной не нарушают правил УЕФА, а лозунг «Слава Украине!» сам по себе может рассматриваться как неполитический.
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