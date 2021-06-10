aA
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы лозунг «Героям Слава!», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
UEFA 2020, Ukrainos rinktinės apranga
UEFA 2020, Ukrainos rinktinės apranga
© DELFI montažas / Scanpix

При этом на форме украинских футболистов останется надпись «Слава Украине!» и изображение страны с Крымом в составе.

В УЕФА сочли, что лозунг «Героям Слава!» нужно убрать, так как сочетание обеих надписей «явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение».

Корреспонденту «Чемпионата» в УЕФА пояснили, что границы Украины с Крымом в составе признает Организация объединенных наций, поэтому очертания страны на форме украинской сборной не нарушают правил УЕФА, а лозунг «Слава Украине!» сам по себе может рассматриваться как неполитический.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Телеканал "Дождь"
Статьи по теме:

"Это обманка": новая форма сборной Украины разозлила российских чиновников и политиков (71)

Украина представила спортивную форму для чемпионата...

TOP новостей

Nida Palanga iš paukščio skrydžio

Диапазон цен на жилье для отдыха в Литве у моря очень широкий (4)

Началось лето, литовские курорты понемногу...

Delfi Главное: как детская психика переносит карантин, и что происходит на литовско-белорусской границе? (4)

Новый выпуск " Delfi Главное " - гости возвращаются в студию!

Глава Минздрава Литвы обещает решение по ускорению ревакцинации вакциной AstraZeneca (4)

В скором времени в Литве будет принято решение по...

Водитель в очереди у Regitra: стою с 9 утра и не знаю, смогу ли оформить документы сегодня (20)

В Литве уже месяц действует новая система регистрации...

Рынок недвижимости на литовском взморье: цены растут, количество новых сделок тоже

В последнее время рынок недвижимости в Литве очень...