У Роналду впервые в карьере нет голов на групповом этапе Евро или ЧМ

Матч с Грузией стал для Криштиану Роналду 28-м на чемпионатах Европы (еще 22 матча он провел на чемпионатах мира). 39-летний футболист стал первым европейским футболистом с 50 играми на крупных турнирах.

А на 66-й минууте при счете 2:0 в пользу Грузии Роналду был заменен. Капитан остался недоволен заменой: покидая поле, он изо всех сил пнул бутылку с водой.

Главный судья Сандро Шерер из Швейцарии не стал назначать пенальти, что вызвало бурное негодование со стороны Роналду. Нападающему, требовавшему обратить внимание на то, что его хватали за экипировку, была показана желтая карточка.

В матче третьего тура против Грузии (0:2) Роналду вышел в стартовом составе. На 27-й минуте португальцы разыграли угловой, и форвард, пытаясь добраться до мяча, упал на газон. Защитник Лука Лочошвили придерживал его за футбол ку.

При этом Роналду впервые не смог забить на групповом этапе топ-турнира сборных. В трех матчах португалец отметился только одной результативной передачей (в игре против Турции). Нападающий полностью отыграл матчи против Чехии (2:1) и Турции (3:0) и 66 минут против Грузии (0:2).

У Роналду были голы на групповых этапах десяти предыдущих крупных турниров с участием Португалии: на ЕВРО в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах, а также на чемпионате мира в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.