Турция вышла в четвертьфинал Евро-2024 в Германии

Оба гола в ворота австрийцев забил защитник сборной Турции Мерих Демирал, на 1-й и 59-й минутах матча. На 66-й минуте сборная Австрии смогла сократить отставание в счете - гол на свой счет записал нападающий Михаэль Грегорич.

В четвертьфинале турецкие футболисты встретятся с командой Нидерландов, которая ранее сегодня на стадионе в Мюнхене обыграла Румынию . Ранее в 1/4 финала прошли также сборные Германии , Англии , Испании , Франции , Португалии и Швейцарии .

Евро-2024 в Германии: 51 матч на 10 стадионах

В рамках Евро-2024 состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. Больше всего игр - по шесть - пройдут в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. По пять матчей состоятся на стадионах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта и Кельна, по четыре - в Лейпциге и Гельзенкирхене.