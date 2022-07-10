В прошлом году Рыбакина была 14-й ракеткой мира, но многие эксперты отмечали ее потенциал. Двукратный победитель турниров "Большого шлема" Евгений Кафельников, в частности, говорил в 2018 году, когда спортсменка была юниоркой: "Лена Рыбакина – запомните это имя".

Рыбакина стала самой молодой финалисткой Уимблдона среди женщин с 2015 года, когда Гарбине Мугурузе вышла в финал в 21 год. В финале казахстанская спортсменка обыграла третью ракетку мира Онс Жабер в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 6:2. При этом перед финалом спортсменка проиграла всего один сет за весь турнир.