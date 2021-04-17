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В матче чемпионата Минска по хоккею среди любительских команд встретились безоговорочные лидеры второй лиги "Бастион" и "Щит", в которых играют сыновья президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Reuters / Scanpix

Цвета "Бастиона" защищают Виктор и Николай, за "Щит" выступает Дмитрий. Все трое приняли участие в матче, который завершился победой "Бастиона" со счетом 2:0.

Одним из запоминающихся эпизодов встречи стала грязная игра Дмитрия Лукашенко. В середине первого периода отпрыск белорусского лидера сначала ударил соперника клюшкой между ног, а потом еще и опрокинул его на лед. За эти действия нарушитель получил пятиминутный штраф и удаление до конца матча, сообщает by.tribuna.com.

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Пострадавшим оказался судья Экстралиги Дмитрий Чижевский, лучший бомбардир любительского дивизиона на данный момент с 75 очками в 26 матчах. Чижевский покинул площадку только с помощью партнеров, Александр Лукашенко наблюдал за происходящим с трибун.

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